Cậu bé 3 tuổi thành thần đồng cờ vua, không xem tivi, điện thoại

Ở tuổi lên 3, Sarwagya Singh Kushwaha không có sở thích xem tivi hay chơi điện thoại. Cuộc sống của em hiện chỉ xoay quanh bộ môn yêu thích là cờ vua.

Sarwagya Singh Kushwaha được gia đình phát hiện năng khiếu cờ vua từ sớm. Ảnh: The Times.

Khi Sarwagya Singh Kushwaha (sống tại bang Madhya Pradesh, Ấn Độ) đến buổi học cờ vua đầu tiên, kéo dài trong 4 tiếng, cậu bé đã bật khóc. Điều này mọi người đều thông cảm vì lúc đó, em mới 3 tuổi. Tuy nhiên, chỉ một tháng sau, cậu bé tiến bộ rõ rệt.

Hiện, Sarwagya đã học cờ vua được 7 tháng. Em trở thành người chơi trẻ nhất trong lịch sử cờ vua thế giới khi nhận được điểm xếp hạng chính thức từ Liên đoàn Cờ vua Quốc tế (Fide) - cơ quan quản lý cờ vua toàn cầu.

“Ban đầu, khi đến nhà tôi để học, con thường khóc và đòi về nhà. Nhưng sau một tháng, con đã quen và giờ thì chẳng còn hứng thú với thứ gì ngoài cờ vua. Con không xem hoạt hình, không điện thoại, không tivi", huấn luyện viên Nitin Chourasia nói với The Times.

Sarwagya bắt đầu chơi cờ tại nhà khi em mới 2,5 tuổi. Lên 3, em được ông Chourasia huấn luyện từ tháng 4/2025 với lịch trình 6 ngày mỗi tuần, mỗi ngày 4 giờ.

Quá trình tập luyện chuyên sâu đã giúp Sarwagya đánh bại ba kỳ thủ và đạt xếp hạng 1.572 từ Fide. Cậu bé cũng đã phá kỷ lục do Anish Sarkar ở Calcutta lập nên - người đạt được thành tích tương tự vào tháng 11/2024 khi cậu bé này được 3 tuổi, 8 tháng và 19 ngày, lớn hơn Sarwagya một tháng so với hiện tại.

Cha của Sarwagya, ông Siddharth Singh Kushwaha (32 tuổi), cho biết con trai còn quá nhỏ để hiểu được thành tựu này nhưng rất thích những món quà mà gia đình và họ hàng tặng sau chiến thắng.

Ông Kushwaha là nông dân, đồng thời là một người chơi cờ nghiệp dư. Chính ông là người sớm phát hiện tài năng của con trai và cho con theo đuổi bộ môn này. Gia đình ông cũng được truyền cảm hứng từ Gukesh Dommaraju - người trở thành nhà vô địch cờ vua trẻ nhất trong lịch sử ở tuổi 19.

“Sarwagya nghe chúng tôi nói về Gukesh và bắt đầu xem các video cờ vua. Con nắm được luật chơi rất nhanh", ông Kushwaha nói.

Khi được hỏi liệu việc so sánh với các kỳ thủ lớn có gây áp lực cho trẻ, ông Kushwaha khẳng định điều ngược lại và nói rằng con trai thích chơi cờ mọi lúc và không bao giờ thấy chán.

Theo The Times, Ấn Độ hiện chứng kiến sự bùng nổ của môn cờ vua - bộ môn có nguồn gốc từ quốc gia này từ thế kỷ 6. Hàng loạt kỳ thủ trẻ nổi lên như Arjun Erigaisi (22 tuổi) hay Rameshbabu Praggnanandhaa (20 tuổi)... Năm 2024, kỳ thủ Dommaraju cũng trở thành người trẻ nhất vô địch giải Fide Candidates, phá kỷ lục kéo dài suốt 40 năm của siêu đại kiện tướng Garry Kasparov.

Ông Bharat Singh Chauhan, Phó chủ tịch Liên đoàn Cờ vua châu Á, nhận định sự phát triển của các thần đồng cờ vua đến từ việc trẻ có nhiều cơ hội chơi cùng gia đình.

Với những tín hiệu ban đầu đầy triển vọng, ông Kushwaha kỳ vọng con trai có thể hòa vào thế hệ tài năng mới của Ấn Độ.

“Tôi rất tự hào và may mắn. Chúng tôi muốn con trở thành đại kiện tướng", người cha bày tỏ.