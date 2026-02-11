Giáo viên nhốt học sinh trong lớp ở Sơn La là do sơ suất

UBND xã Nậm Lầu, tỉnh Sơn La vừa có thông tin chính thức vụ việc giáo viên nhốt học sinh trong lớp.

Theo đó, vào khoảng 16h15 ngày 10/2, sau khi hết giờ lên lớp, cô giáo L.T.S, sinh năm 1984, là giáo viên chủ nhiệm lớp 1E, cho học sinh kê lại bàn ghế theo quy định.

Tại thời điểm này, các cửa sổ của lớp học đều khóa do thời tiết lạnh; có 2 cửa chính, trong đó cửa chính phía cuối lớp bị khóa ngoài do khóa mới bị hỏng, lớp chỉ mở 1 cửa chính ở phía bục giảng. Sau khi học sinh ra về, cô S đứng trên bục giảng quan sát lớp 1 lượt, thấy không còn học sinh trong lớp nên đã khóa cửa ngoài và ra về.

Đến khoảng 19h, gia đình đã tìm được cháu L.D.P.

Quá trình này do sơ suất của bản thân, cô S đã không quan sát kỹ, không di chuyển xuống cuối lớp kiểm tra kỹ các góc khuất nên không phát hiện ra trong lớp vẫn còn cháu L.D.P chưa ra khỏi lớp. Cô giáo S thừa nhận đây là lỗi của mình, không cố ý để xảy ra sự việc, bản thân cô cũng không có mâu thuẫn gì với gia đình và cháu P.

Ban Giám hiệu nhà trường cũng cho biết, trong suốt quá trình công tác, cô S là giáo viên luôn nhiệt tình, bám trường, bám lớp, tận tụy trách nhiệm với học sinh và được đánh giá là luôn hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Về phía gia đình cháu P, do nhà gần trường nên hàng ngày cháu tự đi bộ đi học. Đến khoảng 17h chiều qua gia đình chưa thấy con đi học về nên đã đi tìm và phát hiện cháu vẫn ở trong lớp trong tình trạng tắt điện, khóa cửa ngoài. Sau đó, gia đình đã báo nhà trường và được giáo viên phụ trách điểm trường tới mở cửa cho cháu ra ngoài. Qua kiểm tra sơ bộ sức khỏe, tinh thần cháu L.D.P hiện tại bình thường.

Ngay sau sự việc xảy ra, Đảng ủy, UBND xã Nậm Lầu đã thành lập đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên gia đình và cháu L.D.P. Đồng thời chỉ đạo Công an xã xác minh theo quy định, ổn định tình hình nhân dân trên địa bàn. Đồng thời chỉ đạo Trường Tiểu học Nậm Lầu tạm đình chỉ công tác với cô giáo L.T.S để làm rõ vụ việc.

Điểm trường Lầu Tòng thuộc trường Tiểu học Nậm Lầu, đóng trên địa bàn bản Lọng Lầu, xã Nậm Lầu, tỉnh Sơn La, có 9 lớp học, cách điểm trung tâm 3,5km, trong đó có 2,5km đường chưa được cứng hóa, với hơn 200 học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 theo học.

Lớp 1E do cô giáo L.T.S, sinh năm 1984, làm giáo viên chủ nhiệm, trong lớp có 19 học sinh; trong đó có cháu L.D.P, có hộ khẩu tại bản Lọng Lầu.