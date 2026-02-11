Đề xuất Hà Nội được mở trường chuyên từ cấp THCS

Dự thảo Luật Thủ đô sửa đổi đề xuất cho phép Hà Nội xây dựng trường chuyên từ cấp THCS trở lên, nhằm định hướng phát triển giáo dục mũi nhọn.

Cô trò trường Tiểu học Ngôi sao Hoàng Mai (Hà Nội) trong tiết Văn hóa đọc. Ảnh minh họa: Trần Hiền.

Nội dung trên nằm trong hồ sơ dự án Luật Thủ đô sửa đổi do Bộ Tư pháp xây dựng, dự kiến được Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp 1 vào tháng 4/2026.

Tại điều 19 về phát triển giáo dục và đào tạo, dự thảo luật quy định UBND TP Hà Nội có thẩm quyền đầu tư, xây dựng hệ thống trường học công lập, cơ sở giáo dục chất lượng cao, cơ sở giáo dục có nhiều cấp học, trường chuyên từ cấp THCS trở lên bảo đảm không gian, cảnh quan sư phạm trong và ngoài nhà trường, đội ngũ giáo viên phục vụ tối đa nhu cầu học tập của học sinh.

Như vậy, so với khoản 2 Điều 22 Luật Thủ đô 2024, quy định này bổ sung đối tượng "trường chuyên từ cấp THCS trở lên". Việc bổ sung nhằm nhấn mạnh định hướng phát triển giáo dục mũi nhọn, phát hiện và bồi dưỡng học sinh năng khiếu, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô và cả nước.

Cũng theo dự thảo, HĐND TP sẽ quy định mô hình, cơ chế quản lý, cơ chế tài chính của các trường chuyên từ cấp THCS trở lên, cơ sở giáo dục nhiều cấp học, cơ sở giáo dục chất lượng cao, cơ sở thực hiện liên kết giáo dục.

Theo tờ trình, quy định về phát triển giáo dục, đào tạo thể hiện định hướng xây dựng Thủ đô là trung tâm giáo dục, đào tạo chất lượng cao, có khả năng dẫn dắt đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Việc cho phép triển khai các mô hình giáo dục đa cấp, chất lượng cao, trường chuyên, liên kết giáo dục với nước ngoài cùng với phân cấp mạnh thẩm quyền quản lý, cấp phép, ban hành chương trình giáo dục đã tạo hành lang pháp lý linh hoạt, phù hợp với đặc thù đô thị lớn.

Các cơ chế này góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của Thủ đô trong bối cảnh cạnh tranh khu vực và toàn cầu.

Trước đây, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam đào tạo hệ THCS từ năm 1992. Đến năm 2009, Hà Nội quyết định đây trở thành hệ đào tạo THCS chất lượng cao, tạo nguồn học sinh chuyên.

Tuy nhiên, từ năm học 2024-2025, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam dừng tuyển sinh hệ này nhằm thực hiện theo đúng yêu cầu của Bộ GD&ĐT. Cụ thể, theo Luật Giáo dục 2019 và các quy định hiện hành, trường chuyên chỉ được thành lập ở cấp THPT, không có cấp THCS trong trường chuyên. Cũng từ năm học 2024-2025, trường THPT chuyên không được tổ chức lớp không chuyên.

Việc trường chuyên Hà Nội - Amsterdam dừng tuyển sinh lớp 6 từng gây nhiều tiếc nuối cho phụ huynh và học sinh, bởi ngôi trường này có chất lượng đào tạo tốt, thuộc top đầu của Thủ đô.