Chuyện chuyển khối phút chót của Thủ khoa đầu ra ĐH Y Hà Nội

Từ học sinh trường huyện chuyển khối B ở cuối lớp 12, Nguyễn Mạnh Hùng trở thành thủ khoa Y Hà Nội và bác sĩ nội trú da liễu xuất sắc trong top 7 toàn khóa.

Thủ khoa đầu ra Nguyễn Mạnh Hùng, bác sĩ nội trú da liễu xuất sắc top 7 toàn khóa 2022-2025 của Đại học Y Hà Nội. Ảnh: NVCC.

Giữa tháng 1, Hùng hoàn thành chương trình bác sĩ nội trú với kết quả nổi bật trong hơn 340 học viên. Anh cho biết bản thân rất bất ngờ, bởi nội trú là chương trình đào tạo nặng về kiến thức và thực hành, trong khi trước đó chưa có học viên ngành da liễu tốt nghiệp loại xuất sắc.

“Đó là minh chứng cho nỗ lực suốt ba năm qua”, Hùng chia sẻ.

Sinh năm 1998, Hùng từng học khối A ở trường THPT Đại Từ (Thái Nguyên), dự định theo ngành Kinh tế. Đến học kỳ cuối lớp 12, theo định hướng gia đình, anh chuyển sang ôn thêm môn Sinh để thi khối B. Mục tiêu ban đầu là Đại học Y Dược (ĐH Thái Nguyên). Nhưng với 27,75 điểm, Hùng trúng tuyển ngành Y khoa tại Đại học Y Hà Nội.

Nhận thức rõ chương trình đào tạo nặng, Hùng duy trì thói quen học bền bỉ, đọc đi đọc lại tài liệu để hiểu sâu từng vấn đề. Môn Dược lý ở năm thứ ba được anh xem là thử thách lớn nhất vì khối lượng kiến thức đồ sộ.

“Không chỉ nhớ mà còn phải vận dụng, nên mình phải học chọn lọc và hệ thống hóa lại”, Hùng nói.

Khi bắt đầu đi lâm sàng, Hùng từng lúng túng trước bệnh nhân, nhưng dần hình thành quan điểm: Mỗi bệnh nhân là một người thầy. “Cùng một bệnh nhưng biểu hiện và hướng điều trị có thể khác nhau. Hiểu được trọn vẹn một ca bệnh đã học được rất nhiều”, anh chia sẻ.

Nguyễn Mạnh Hùng (thứ ba từ trái sang) trong lễ tuyên dương thủ khoa tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, năm 2022.

Sau 6 năm đại học, Hùng quyết định thi bác sĩ nội trú - chương trình được coi là “khốc liệt”, chỉ có một lần trong đời sinh viên y. Anh chọn Da liễu vì đây là cơ quan lớn nhất cơ thể, có hàng nghìn bệnh lý với biểu hiện dễ nhầm lẫn, đòi hỏi tư duy chẩn đoán tinh tế và nền tảng lâm sàng vững chắc.

Thời gian làm nội trú, Hùng cùng bác sĩ chính trực tiếp điều trị cho bệnh nhân. Số lượng bệnh nhân được Hùng xử lý không chỉ là một, mà lên tới 10-20 người mỗi buổi.

Đa phần thời gian trong ngày của Hùng là ở viện. Trung bình một tuần, chàng trai trực 1-2 lần. Quãng thời gian này khiến Hùng hiểu rõ vai trò, trách nhiệm của một bác sĩ và cẩn trọng trong từng quyết định.

Kỷ niệm nhớ nhất với Hùng là khi điều trị thành công bệnh vảy nến và pemphigus, một bệnh lý về da hiếm gặp cho chính người thân trong gia đình anh.

Kỳ thi tốt nghiệp nội trú gồm ba phần: Lý thuyết, lâm sàng và bảo vệ luận văn. Hùng đạt 9,5 điểm lý thuyết với 114/120 câu đúng, 9 điểm thực hành và 9,5 điểm luận văn với đề tài điều trị sẹo lõm do trứng cá. Trong quá trình học, anh cũng tham gia báo cáo các nghiên cứu về điều trị sẹo và ung thư sắc tố da tại các hội nghị chuyên ngành.

Mạnh Hùng (trái, ngoài cùng) nhận giải thưởng tại một hội thảo chuyên ngành Da liễu, hồi tháng 11/2025.

TS.BS Vũ Huy Lượng, giảng viên Bộ môn Da liễu, Đại học Y Hà Nội, kiêm Trưởng khoa Laser, Bệnh viện Da liễu Trung ương, đánh giá Hùng chăm học, tiếp thu nhanh cả lý thuyết và kỹ năng thực hành, làm việc tỉ mỉ và cập nhật kiến thức tốt nhờ ngoại ngữ.

“Hội đồng gần như không phải sửa luận văn tốt nghiệp của Hùng vì rất ít lỗi”, thầy cho biết.

Ở tuổi 28, việc vừa là thủ khoa đầu ra đại học, vừa đỗ đầu và tốt nghiệp xuất sắc chương trình nội trú, theo Hùng, là sự khẳng định cho hành trình 9 năm học tập. Tuy vậy, anh coi đây mới là điểm khởi đầu.

“Ngoài kiến thức, y đức là yếu tố cốt lõi để trở thành bác sĩ tốt”, thủ khoa Đại học Y Hà Nội nói.

Sau tốt nghiệp, Hùng dự định tiếp tục học lên, tìm kiếm cơ hội trao đổi, đào tạo ở nước ngoài và trở thành giảng viên để tham gia đào tạo thế hệ bác sĩ mới. Với anh, ngành Y không phải con đường làm giàu nhanh nhưng mang lại cơ hội cống hiến bền bỉ cho sức khỏe cộng đồng.

“Muốn theo Y vì kinh tế thì nên cân nhắc. Nhưng nếu muốn trở thành người có ích cho xã hội và chăm sóc sức khỏe cộng đồng thì ngành Y sẽ cho bạn rất nhiều giá trị”, bác sĩ trẻ chia sẻ.