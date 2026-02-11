Bộ Công an giảm 12% chỉ tiêu tuyển sinh đại học

So với năm 2025, chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân giảm 280, tương đương gần 12%.

Học viên của Đại học Cảnh sát Nhân dân tham gia sự kiện A50. Ảnh: Duy Hiệu.

Bộ Công an vừa ban hành quyết định phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh năm 2026 đối với các học viện, trường Công an nhân dân. Theo quyết định này, tổng chỉ tiêu tuyển sinh vào 8 học viện, trường Công an nhân dân là 2.070, giảm 280 chỉ tiêu so với năm 2025.

Trong số đó, Học viện An ninh nhân dân được giao 400 chỉ tiêu. Cụ thể, nhóm ngành nghiệp vụ An ninh (tuyển sinh khu vực phía Bắc) có 250 chỉ tiêu, gồm 25 nữ và 225 nam. Ngành An toàn thông tin, an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tuyển sinh trên phạm vi toàn quốc với 150 chỉ tiêu, phân bổ đều cho hai miền, mỗi miền 75 chỉ tiêu (7 nữ, 68 nam).

Học viện Cảnh sát nhân dân được giao 400 chỉ tiêu, tuyển sinh khu vực phía Bắc, gồm 40 nữ và 360 nam.

Học viện Chính trị Công an nhân dân lại được giao tuyển 100 chỉ tiêu trên phạm vi toàn quốc, chia đều cho hai miền Bắc - Nam, mỗi miền 50 chỉ tiêu (5 nữ, 45 nam).

Đại học An ninh nhân dân được Bộ Công an giao 220 chỉ tiêu tuyển sinh khu vực phía nam, cụ thể là 22 nữ và 198 nam.

Đại học Cảnh sát nhân dân sẽ tuyển 300 chỉ tiêu tại phía nam, gồm 30 nữ và 270 nam.

Đại học Phòng cháy chữa cháy được giao 200 chỉ tiêu tuyển sinh toàn quốc, phân bổ cho miền Bắc và miền Nam, mỗi miền 100 chỉ tiêu (10 nữ, 90 nam).

Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh cũng tuyển 200 chỉ tiêu trên phạm vi cả nước với cơ cấu tương tự, mỗi miền 10 nữ và 90 nam.

50 là chỉ tiêu tuyển sinh toàn quốc của Học viện Quốc tế Công an nhân dân. Trong đó, ngành Ngôn ngữ Anh tuyển 30 chỉ tiêu, chia đều cho nam và nữ; ngành Ngôn ngữ Trung Quốc tuyển 20 chỉ tiêu.

Bên cạnh chỉ tiêu đào tạo chính quy, Bộ Công an còn phân bổ 200 chỉ tiêu hợp tác đào tạo trình độ đại học tại các cơ sở đào tạo ngoài ngành.

Cụ thể, 100 chỉ tiêu sẽ vào Học viện An ninh nhân dân để hợp tác đào tạo với trường Công nghệ thông tin và truyền thông (Đại học Bách khoa Hà Nội); 50 chỉ tiêu vào Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh gửi đào tạo ngành Y khoa tại Học viện Quân y (Bộ Quốc phòng).

30 chỉ tiêu khác cũng được gửi hợp tác đào tạo với Đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội) và 20 chỉ tiêu còn lại gửi đào tạo tại Học viện Kỹ thuật mật mã.

Như vậy, nếu tính cả chỉ tiêu hợp tác đào tạo trình độ đại học, tổng chỉ tiêu của Học viện An ninh nhân dân là 500, còn Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh là 300.

Về phương thức tuyển sinh, Bộ Công an cho biết các phương thức dự kiến của năm 2026 tiếp tục được giữ ổn định như năm 2025.