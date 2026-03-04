Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cứu thanh niên nhảy cầu xuống sông Sài Gòn

  • Thứ tư, 4/3/2026 18:55 (GMT+7)
  • 12 giờ trước

Một nam thanh niên nhảy cầu, đang bám vào đám lục bình trôi trên sông Sài Gòn đã may mắn được lực lượng cứu hộ TP.HCM giải cứu thành công.

Sáng 4/3, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH TP.HCM cho biết đơn vị đã kịp thời cứu sống một nam thanh niên nhảy xuống sông Sài Gòn tại khu vực cầu Phú Long, phường Lái Thiêu.

Nạn nhân được lực lượng cứu hộ đưa lên bờ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h15 ngày 3/3, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 30 nhận tin báo từ Công an phường Lái Thiêu về việc có người nhảy cầu Phú Long xuống sông Sài Gòn.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, đơn vị khẩn trương điều động một xe chuyên dụng, một cano cùng 6 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường; đồng thời đề nghị Đội Công tác Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (cơ sở 1) chi viện thêm một xe chỉ huy, một xe phương tiện cùng 12 cán bộ, chiến sĩ để phối hợp triển khai nhiệm vụ.

Hình ảnh nạn nhân bám phao cứu sinh.

Lực lượng cứu nạn phát hiện nạn nhân đang bám vào đám lục bình trôi trên sông. Ngay lập tức, tổ công tác thả phao cứu sinh từ trên cầu và sử dụng cano tiếp cận, đưa nạn nhân lên bờ an toàn.

Danh tính nạn nhân được xác định là L.T.X. (SN 2005, thường trú tại phường Dĩ An, TP.HCM). Sau khi sơ cứu, lực lượng chức năng đã bàn giao nạn nhân cho Công an phường Lái Thiêu tiếp tục xử lý theo quy định.

Xe tải lùi ẩu, cán tử vong cụ ông 90 tuổi

Cụ ông 90 tuổi đang đi trong ngõ tại xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên thì bị xe tải lùi ẩu chèn lên người dẫn đến tử vong trên đường đi cấp cứu.

16 giờ trước

Đề xuất tạm dừng tuyến đường khiến 8 nhà dân 'treo cao' ở Đồng Nai

Sở Xây dựng kiến nghị tạm dừng hạ cốt nền Tỉnh lộ 753 do nguy cơ sạt lở khiến 8 nhà dân chênh vênh, đồng thời yêu cầu khẩn trương di dời các hộ bị ảnh hưởng.

17 giờ trước

Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

