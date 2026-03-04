Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Xử phạt một người bay flycam trái phép ở Đà Nẵng

  • Thứ tư, 4/3/2026 18:50 (GMT+7)
  • 13 giờ trước

Ngày 4/3, Đồn Biên phòng Hải Vân (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng) cho hay đã ra quyết định xử phạt hành chính ông V.Đ.Q (trú phường Hòa Xuân).

Ông Q. bị tổ tuần tra, kiểm soát Đồn Biên phòng Hải Vân cùng các đơn vị chức năng phát hiện điều khiển flycam trái phép trong khu vực biên giới biển, vào ngày 24/2.

flycam anh 1

Ông Q. bị xử phạt 2,5 triệu đồng vì bay flycam trái phép.

Lực lượng chức năng yêu cầu ông Q. xuất trình các giấy tờ có liên quan đến việc bay flycam để kiểm tra, tuy nhiên ông Q. không xuất trình được giấy đăng ký cấp phép bay đối với flycam đang sử dụng.

Ông trình bày mục đích sử dụng flycam tại khu vực này vì muốn xem cảnh đẹp của cảng Liên Chiểu. Tại buổi làm việc, lực lượng chức năng đã giải thích, tuyên truyền cho ông các quy định về sử dụng thiết bị bay không người lái.

Đồn trưởng Đồn Biên phòng Hải Vân ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông V.Đ.Q số tiền 2,5 triệu đồng, đồng thời tịch thu phương tiện vi phạm là flycam.

Trước đó, lực lượng cũng phát hiện và xử lý ông N.T. (trú tại tổ 24, phường Hòa Khánh) điều khiển flycam bay vào khu vực cấm tại bãi biển đường Nguyễn Tất Thành.

Từ Tết Nguyên đán đến nay, tại Đà Nẵng liên tục ghi nhận các trường hợp sử dụng thiết bị bay không người lái trái phép. Nhiều flycam bay gần đường cất hạ cánh của sân bay Đà Nẵng, làm ảnh hưởng hàng chục chuyến bay.

Đà Nẵng: Phát hiện người nước ngoài điều khiển flycam trái phép

Ban Chỉ huy Quân sự phường An Hải đã lập biên bản vi phạm, tạm giữ tang vật là máy bay không người lái, đồng thời báo cáo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố để tiếp tục xác minh, xử lý theo pháp luật.

20:15 26/2/2026

Tạm giữ flycam bay vào vùng cấm ở Đà Nẵng

Nhiều ngày liên tiếp, T. điều khiển flycam xâm nhập vùng cấm bay, tiềm ẩn nguy cơ uy hiếp an toàn bay tại Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng.

05:31 25/2/2026

Flycam xâm nhập trái phép sân bay Đà Nẵng

Trước tình trạng flycam xâm nhập sân bay Đà Nẵng trái phép, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đang triển khai đồng bộ giải pháp nhằm xử lý nghiêm vi phạm.

20:24 23/2/2026

Sách hay về đô thị, thắng cảnh Việt Nam

Hồn đô thị gồm 30 bài tùy bút được tuyển chọn từ bộ sách Sài Gòn - Chuyện đời của phố (5 tập) đã được xuất bản trong khoảng thời gian 2014-2018. Bộ sách đến nay đã được tái bản 5 lần.

Đất nước gấm hoa không đơn thuần là một atlas địa lý, mà như một cẩm nang hình ảnh sinh động, cô đọng về thông tin khi đề cập đến 63 tỉnh thành Việt Nam.

https://tienphong.vn/xu-phat-mot-nguoi-bay-flycam-trai-phep-o-khu-vuc-bien-da-nang-post1824765.tpo

Thanh Hiền/Tiền Phong

flycam Đà Nẵng flycam Đà Nẵng Biển Đà Nẵng Biên phòng Biên phòng Hải Vân

    Đọc tiếp

    Tu nguyen giao nop te te quy hiem o Can Tho hinh anh

    Tự nguyện giao nộp tê tê quý hiếm ở Cần Thơ

    1 giờ trước 06:03 5/3/2026

    0

    Chiều 4/3, Công an phường Cái Răng, thành phố Cần Thơ cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận và phối hợp bàn giao một con tê tê quý hiếm do người dân tự nguyện giao nộp.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý