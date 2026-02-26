Đà Nẵng: Phát hiện người nước ngoài điều khiển flycam trái phép

Ban Chỉ huy Quân sự phường An Hải đã lập biên bản vi phạm, tạm giữ tang vật là máy bay không người lái, đồng thời báo cáo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố để tiếp tục xác minh, xử lý theo pháp luật.

Ngày 26/2, Ban Chỉ huy Quân sự phường An Hải (Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng) cho biết trong quá trình tuần tra, kiểm soát địa bàn, lực lượng chức năng đã kịp thời phát hiện, xử lý một trường hợp người nước ngoài điều khiển máy bay không người lái (flycam) trái phép.

Cụ thể, vào khoảng 13h cùng ngày, tại khu vực miếu Ông, đoạn thuộc giao lộ Võ Văn Kiệt - Võ Nguyên Giáp (phường An Hải), lực lượng tuần tra, kiểm soát UAV phát hiện một người đàn ông nước ngoài đang điều khiển flycam khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Sử dụng flycam. Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN.

Qua làm việc, người vi phạm khai tên Oleksandr Patlan (sinh năm 1991, quốc tịch Cộng hòa Liên bang Đức), đang trong thời gian du lịch tại Đà Nẵng.

Ban Chỉ huy Quân sự phường An Hải đã lập biên bản vi phạm, tạm giữ tang vật là máy bay không người lái, đồng thời báo cáo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đây là trường hợp được lực lượng chức năng, phát hiện, xử lý ngay sau khi Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng thực hiện lực ra quân đồng loạt để tuần tra, kiểm soát 24/24h nhằm kiểm soát triệt để thiết bị bay không người lái và các phương tiện bay khác hoạt động trái phép trên địa bàn.

Trước đó, chiều 24/2, lực lượng chức năng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố cũng phát hiện và xử lý trường hợp anh Trương N.T (sinh năm 1990, trú tại tổ 24, phường Hòa Khánh) điều khiển flycam bay vào khu vực cấm tại bãi biển đường Nguyễn Tất Thành, phường Hòa Khánh.