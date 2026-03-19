Đang dạo cùng con, bác sĩ kịp cứu người đàn ông ngã quỵ trên sân bóng

Một người đàn ông khoảng 64 tuổi ở Nghệ An bất ngờ ngã quỵ khi đang chơi thể thao. Nhờ được các bác sĩ có mặt gần đó kịp thời sơ cứu, nạn nhân đã qua cơn nguy kịch.

Chiều 17/3, tại sân bóng chuyền phường Vinh Hưng, Nghệ An, một người đàn ông khoảng 64 tuổi bất ngờ ngã quỵ khi đang chơi thể thao. Nhờ được các bác sĩ có mặt gần đó kịp thời sơ cứu, nạn nhân đã qua cơn nguy kịch.

Hiện trường người đàn ông bị ngã quỵ (vòng tròn).

Sự việc xảy ra vào khoảng 18h ngày 17/3. Khi nghe tiếng hô hoán, anh Trần Văn Biên, BSCKII, Phó giám đốc Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh, đang đưa con đi dạo gần khu vực đã lập tức chạy tới kiểm tra tình trạng nạn nhân và tiến hành ép tim ngoài lồng ngực liên tục tại chỗ trong lúc chờ lực lượng cấp cứu.

Ít phút sau, anh Nguyễn Cao Việt, công tác tại Khoa Ngoại, Bệnh viện Đa khoa TP Vinh, cũng có mặt phối hợp hỗ trợ cấp cứu. Nhờ được can thiệp kịp thời, nạn nhân dần có mạch trở lại, xuất hiện nhịp thở và nhanh chóng được chuyển đến Khoa Hồi sức, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để tiếp tục điều trị.

Theo các bác sĩ, đối với những trường hợp đột ngột ngã quỵ, mất ý thức, ngừng thở hoặc ngừng tuần hoàn, việc phát hiện sớm và thực hiện ép tim ngoài lồng ngực ngay tại hiện trường có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định lớn đến cơ hội cứu sống người bệnh.