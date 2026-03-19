Đang dạo cùng con, bác sĩ kịp cứu người đàn ông ngã quỵ trên sân bóng

  Thứ năm, 19/3/2026 06:30 (GMT+7)
Chiều 17/3, tại sân bóng chuyền phường Vinh Hưng, Nghệ An, một người đàn ông khoảng 64 tuổi bất ngờ ngã quỵ khi đang chơi thể thao. Nhờ được các bác sĩ có mặt gần đó kịp thời sơ cứu, nạn nhân đã qua cơn nguy kịch.

Hiện trường người đàn ông bị ngã quỵ (vòng tròn).

Sự việc xảy ra vào khoảng 18h ngày 17/3. Khi nghe tiếng hô hoán, anh Trần Văn Biên, BSCKII, Phó giám đốc Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh, đang đưa con đi dạo gần khu vực đã lập tức chạy tới kiểm tra tình trạng nạn nhân và tiến hành ép tim ngoài lồng ngực liên tục tại chỗ trong lúc chờ lực lượng cấp cứu.

Ít phút sau, anh Nguyễn Cao Việt, công tác tại Khoa Ngoại, Bệnh viện Đa khoa TP Vinh, cũng có mặt phối hợp hỗ trợ cấp cứu. Nhờ được can thiệp kịp thời, nạn nhân dần có mạch trở lại, xuất hiện nhịp thở và nhanh chóng được chuyển đến Khoa Hồi sức, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để tiếp tục điều trị.

Theo các bác sĩ, đối với những trường hợp đột ngột ngã quỵ, mất ý thức, ngừng thở hoặc ngừng tuần hoàn, việc phát hiện sớm và thực hiện ép tim ngoài lồng ngực ngay tại hiện trường có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định lớn đến cơ hội cứu sống người bệnh.

Công an giải cứu bé trai rơi xuống giếng sâu hun hút ở Đắk Lắk

Đoạn video ghi lại hình ảnh lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk khẩn trương triển khai cứu nạn, đưa bé trai 12 tuổi từ giếng sâu lên an toàn.

33:1985 hôm qua

Nếp nhà gây thương nhớ cho đứa con khi đi xa

Tập tản văn Còn mẹ, còn quê là còn Tết viết về ký ức quê nhà, về mẹ, về ba, về Tết của tác giả Triệu Vẽ. Cuốn sách dẫn độc giả lên chuyến hành trình kỷ niệm về những ký ức tuổi thơ, những câu chuyện xúc động về gia đình. Thông qua cuốn sách, tác giả nhắc người đọc nhớ về những giá trị sâu sắc nhất của mỗi gia đình Việt.

Bá Thăng/VOV

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

    Đọc tiếp

    Mien Bac ngay nang, dem giam sau con 16°C hinh anh

    Miền Bắc ngày nắng, đêm giảm sâu còn 16°C

    10 phút trước 06:32 19/3/2026

    0

    Dự báo thời tiết ngày 19/3, miền Bắc tiếp tục nắng lúc trưa chiều với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 30°C, ban đêm một số nơi se lạnh, thấp nhất 16°C.

    Tong tru den, hai thanh nien tu vong hinh anh

    Tông trụ đèn, hai thanh niên tử vong

    8 giờ trước 22:46 18/3/2026

    0

    Hai thanh niên điều khiển xe máy không gắn biển kiểm soát, lưu thông trên đường Hoàng Sa (tỉnh Quảng Ngãi) bất ngờ lao lên vỉa hè, tông thẳng vào trụ đèn chiếu sáng rồi tử vong.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

