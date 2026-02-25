Tạm giữ flycam bay vào vùng cấm ở Đà Nẵng

Nhiều ngày liên tiếp, T. điều khiển flycam xâm nhập vùng cấm bay, tiềm ẩn nguy cơ uy hiếp an toàn bay tại Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng.

Tối 24/2, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng cho biết đang tạm giữ một phương tiện bay hoạt động trái phép.

Nhiều ngày liên tiếp, T. điều khiển flycam xâm nhập vùng cấm bay. Ảnh: Q.C.

Khoảng 14h cùng ngày, trong quá trình tuần tra, kiểm soát địa bàn, lực lượng chức năng của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố phát hiện ông T.N.T. (SN 1990, trú tại Tổ 24, phường Hòa Khánh) điều khiển flycam bay vào khu vực cấm.

Qua kiểm tra phương tiện và dữ liệu lưu trữ cho thấy, đối tượng nhiều lần sử dụng flycam hoạt động trái phép trong nhiều ngày liên tiếp, đặc biệt trong dịp Tết Bính Ngọ 2026. T. điều khiển phương tiện xâm nhập vùng cấm bay, tiềm ẩn nguy cơ uy hiếp an toàn bay tại Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng, với hành vi nêu trên, cá nhân vi phạm có thể bị xử phạt hành chính từ 30 đến 40 triệu đồng và tịch thu phương tiện.

Ban Chỉ huy Quân sự phường Hòa Khánh lập biên bản tạm giữ phương tiện bay trái phép, hoàn thiện hồ sơ và bàn giao cho cơ quan công an tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, từ ngày 17/2 đến 22/2, Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng tiếp nhận 3 báo cáo của tổ lái về việc phát hiện vật thể bay nghi là flycam xuất hiện trong khu vực cấm bay, hành lang cất, hạ cánh.

Cụ thể, sáng 17/2 phát hiện vật thể lạ nghi là drone tại phía Nam sân bay, cách đầu hạ cánh khoảng 26-30 km; chiều cùng ngày, tổ bay một chuyến bay phát hiện vật thể lạ bên trái đường hạ cánh, cách khoảng 6-7 km, độ cao 300-400 m.

Đến ngày 22/2 tiếp tục ghi nhận vật thể lạ tại phía Bắc sân bay trên đường cất cánh. Các tình huống này buộc nhiều chuyến bay phải bay chờ, điều chỉnh phương thức tiếp cận, ảnh hưởng đến hoạt động khai thác và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn bay.

Ngay sau khi phát hiện các vụ việc, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã phối hợp chặt chẽ với công an thành phố và các lực lượng chức năng khẩn trương rà soát, xác minh, truy vết các tổ chức, cá nhân điều khiển flycam xâm nhập khu vực cấm bay.