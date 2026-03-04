Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Xe tải lùi ẩu, cán tử vong cụ ông 90 tuổi

  • Thứ tư, 4/3/2026 14:27 (GMT+7)
  • 17 giờ trước

Cụ ông 90 tuổi đang đi trong ngõ tại xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên thì bị xe tải lùi ẩu chèn lên người dẫn đến tử vong trên đường đi cấp cứu.

Xe tải cán cụ ông 90 tuổi tử vong Ngày 4/3, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hưng Yên cho biết trên địa bàn xã Lạc Đạo xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến cụ ông 90 tuổi tử vong trên đường đi cấp cứu.

Ngày 4/3, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, trên địa bàn xã Lạc Đạo xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến cụ ông 90 tuổi tử vong trên đường đi cấp cứu.

Theo hình ảnh camera an ninh khu vực ghi lại, khoảng 10h50 ngày 2/3, tài xế xe tải mang biển kiểm soát 99A-870.72 đi lùi tông đè lên người cụ ông đang chống gậy đi chậm trong ngõ. Đáng nói, sau khi tông trúng cụ ông, tài xế xe tải không cho xe dừng lại để giữ nguyên hiện trường mà còn tiến lên phía trước dẫn tới chèn lên người nạn nhân lần nữa.

Sau hai lần bị cán qua, cụ ông nằm bất động tại hiện trường, sau đó tử vong trên đường đến bệnh viện.

Hung Yen anh 1

Hiện trường vụ xe tải lùi ẩu khiến cụ ông 90 tuổi tử vong.

Cơ quan chức năng xác định tài xế gây tai nạn là Nguyễn Công Kh. (SN 1999, quê tỉnh Bắc Ninh). Cụ ông bị tông tử vong là Nguyễn Văn Nh. (SN 1937, trú tại xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên) vừa làm thượng thọ 90 tuổi cách đây ít ngày.

Nguyên nhân vụ việc được xác định xe tải chưa lắp camera lùi nhưng tài xế thiếu quan sát, lùi ẩu khi di chuyển trong khu dân cư, không có người hỗ trợ lùi.

Theo vị lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hưng Yên, hiện nay chưa có quy định pháp luật bắt buộc phải lắp camera lùi trên xe tải nhưng theo quy định, khi lùi xe, người điều khiển phải quan sát phía sau, có tín hiệu cần thiết và chỉ khi nào thấy không nguy hiểm mới được phép lùi.

Hồ sơ vụ việc đã được chuyển sang cơ quan điều tra thụ lý, giải quyết.

Cận cảnh 8 nhà dân chơi vơi chục mét sau khi hạ cốt nền đường

Sau nhiều đợt phản ánh của người dân và báo chí, công trường mở rộng tỉnh lộ (Đồng Nai) vẫn tiếp tục thi công, 8 hộ dân trong khu vực tiếp tục sống trong tâm trạng bất an, lo lắng.

20 giờ trước

Tai nạn nghiêm trọng giữa hai mô tô, 4 thanh niên tử vong

Đêm 3/3, tại Quốc lộ 4B thuộc địa phận xã Na Dương, tỉnh Lạng Sơn xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa hai xe mô tô khiến 4 thanh niên tuổi từ 15 đến 20 tử vong.

21 giờ trước

Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

https://vtcnews.vn/xe-tai-lui-au-can-tu-vong-cu-ong-90-tuoi-ar1005773.html

Tiến Thắng/VTC News

Hưng Yên Hưng Yên Cụ ông Xe tải Hưng Yên Giao thông Tai nạn

    Đọc tiếp

    Tu nguyen giao nop te te quy hiem o Can Tho hinh anh

    Tự nguyện giao nộp tê tê quý hiếm ở Cần Thơ

    1 giờ trước 06:03 5/3/2026

    0

    Chiều 4/3, Công an phường Cái Răng, thành phố Cần Thơ cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận và phối hợp bàn giao một con tê tê quý hiếm do người dân tự nguyện giao nộp.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý