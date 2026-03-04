Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tàu cá chìm ngay khi vừa rời bến, một ngư dân tử vong

  • Thứ tư, 4/3/2026 14:22 (GMT+7)
Vừa làm thủ tục rời bến, một tàu cá tại cửa biển Nhật Lệ bất ngờ mắc cạn, gặp sóng lớn, bị đánh chìm. Cả 7 thuyền viên kịp mặc áo phao bơi vào bờ, song một người không qua khỏi.

Sáng 4/3, Đồn Biên phòng Nhật Lệ cho biết vào lúc 6h50 cùng ngày, tàu cá mang số hiệu QB-11288 TS bị sóng đánh chìm tại khu vực cửa biển Nhật Lệ.

Bien Nhat Le anh 1

Chiếc tàu bị lật nghiêng ngay cửa biển Nhật Lệ.

Theo thông tin ban đầu, tàu QB-11288 TS dài 14,9 m, đăng ký hành nghề lồng bẫy, do ông Đào Duy Sáng (SN 1974, trú tổ dân phố Hà Dương, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị) làm chủ, trên tàu có 7 thuyền viên.

Trước đó, lúc 6h18, tàu làm thủ tục xuất bến. Khi di chuyển ra khu vực cửa biển, tàu bị mắc cạn trong điều kiện sóng to, gió lớn. Đến khoảng 6h50, phương tiện bị sóng đánh chìm, cách bờ tổ dân phố Mỹ Cảnh khoảng 100 m về phía Bắc.

Thời điểm gặp nạn, cả 7 thuyền viên đã kịp mặc áo phao và bơi vào bờ. Trong đó, 5 người sức khỏe ổn định, hai người đuối sức được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới. Tuy nhiên, một ngư dân đã tử vong, gia đình đưa thi thể về lo hậu sự.

Nhận tin báo, Đồn Biên phòng Nhật Lệ đã điều động hai tổ công tác với 8 cán bộ, chiến sĩ phối hợp chủ tàu và chính quyền địa phương kiểm tra hiện trường, động viên gia đình nạn nhân, đồng thời bàn phương án hỗ trợ trục vớt tàu bị nạn.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

https://tienphong.vn/vua-roi-ben-tau-ca-da-bi-danh-chim-1-ngu-dan-tu-vong-post1824693.tpo

Hoàng Nam/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

