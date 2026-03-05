Tự nguyện giao nộp tê tê quý hiếm ở Cần Thơ

Chiều 4/3, Công an phường Cái Răng, thành phố Cần Thơ cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận và phối hợp bàn giao một con tê tê quý hiếm do người dân tự nguyện giao nộp.

Anh Nguyễn Văn Quang (SN 1978, thường trú tại khu vực 3, phường Cái Răng), người phát hiện con tê tê và mang giao nộp cho cơ quan Công an. Ảnh: TTXVN.

Trước đó, vào trưa cùng ngày, ông Nguyễn Văn Quang (sinh năm 1978, thường trú tại khu vực 3, phường Cái Răng) đã chủ động mang một con tê tê đến trụ sở Công an phường để trình báo và giao nộp.

Theo lời kể của ông Quang, vào sáng sớm 3/3, khi đang di chuyển qua đường số 6, thuộc Khu Tái định cư Trung tâm văn hóa Tây Đô (khu vực 3, phường Cái Răng), ông bất ngờ phát hiện một động vật lạ có lớp vảy sừng đặc trưng đang bò trên đường.

Nhờ thường xuyên được lực lượng Công an địa phương tuyên truyền về các quy định pháp luật liên quan đến bảo tồn thiên nhiên, ông Quang biết đây là loài tê tê - một trong những loài động vật hoang dã, quý hiếm đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng và cần được bảo vệ nghiêm ngặt. Ông đã nhanh chóng đưa con tê tê này về nhà sau đó trực tiếp liên hệ và mang đến cơ quan Công an.

Tại trụ sở Công an phường Cái Răng, qua kiểm tra sơ bộ, các cán bộ chức năng xác định đây là một con tê tê trưởng thành, sức khỏe ổn định, có chiều dài khoảng 1,05m và trọng lượng 3,2 kg.

Tê tê do người dân mang giao nộp cho Công an phường Cái Răng. Ảnh: TTXVN.

Ngay sau khi tiếp nhận, Công an phường Cái Răng đã hoàn tất các thủ tục, hồ sơ theo quy định và phối hợp với Chi cục Phát triển nông thôn và Kiểm lâm thành phố Cần Thơ để bàn giao tê tê. Hiện, cơ quan kiểm lâm đã tiếp nhận chăm sóc, theo dõi sức khỏe và thực hiện các bước cần thiết để sớm thả tê tê về môi trường tự nhiên phù hợp.

Theo danh mục các loài thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm, con tê tê này thuộc nhóm IB - nhóm các loài động vật được ưu tiên bảo vệ đặc biệt, nghiêm cấm mọi hành vi săn bắt, giết mổ, vận chuyển và buôn bán trái phép. Loài này cũng được ghi nhận trong Sách đỏ Việt Nam ở mức độ cực kỳ nguy cấp.