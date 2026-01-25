Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Con vật lạ bò vào phòng, nam sinh báo kiểm lâm mới biết là loài quý

  • Chủ nhật, 25/1/2026 06:13 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Một con vật bất ngờ bò vào phòng trọ của nam sinh viên ở TP. Huế. Khi bàn giao cho cơ quan chức năng, nam sinh mới biết đây là rùa sa nhân - loài động vật rừng nguy cấp, quý hiếm cần được bảo vệ.

Ngày 24/1, thông tin từ Chi cục Kiểm lâm TP. Huế cho biết, Hạt Kiểm lâm khu vực trung tâm thành phố phối hợp Ban Chỉ đạo phát triển lâm nghiệp phường Thuận Hóa (Huế) vừa tổ chức thả một cá thể rùa sa nhân về môi trường tự nhiên theo đúng quy định pháp luật.

Đại diện cơ quan kiểm lâm và chính quyền địa phương tại Huế tiếp nhận cá thể rùa quý hiếm do người dân tự nguyện giao nộp.

Trước đó, anh Hoàng Minh Hưng (sinh viên Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế, hiện tạm trú tại phường Thuận Hóa) phát hiện một con rùa bò vào phòng trọ. Nhận thấy đây có thể là động vật hoang dã cần bảo vệ, anh Hưng đã chủ động trình báo và giao nộp con vật cho chính quyền địa phương.

Qua kiểm tra, cơ quan chuyên môn xác định, đây là cá thể rùa sa nhân (tên khoa học Cuora mouhotii), thuộc nhóm IIB trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.

Sau khi tiếp nhận con vật từ nam sinh viên, cơ quan chức năng phường Thuận Hóa phối hợp lực lượng kiểm lâm tiến hành đánh giá tình trạng sức khỏe cá thể rùa, hoàn tất hồ sơ, thủ tục theo quy định trước khi tổ chức thả về môi trường tự nhiên.

Trước đó, lực lượng chức năng tại Huế cũng vừa tiếp nhận một cá thể đại bàng đen (Aquila clanga) do người dân tự nguyện giao nộp và đã hoàn tất thủ tục thả con vật về môi trường rừng núi.

Ngọc Văn/Tiền Phong

