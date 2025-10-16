Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thấy con vật lạ trong vườn, không ngờ là loài trong Sách Đỏ

  • Thứ năm, 16/10/2025 18:33 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Một con gà lôi quý hiếm được phát hiện đậu trên cành cây trong vườn nhà dân ở .. Sau khi bắt lại, người dân đã trình báo chính quyền địa phương và bàn giao cho lực lượng kiểm lâm.

Chiều 16/10, Công an phường Phú Lợi cùng lực lượng kiểm lâm TPHCM tiến hành lập biên bản tiếp nhận bàn giao một con gà lôi hồng tía từ người dân.

Trước đó, anh Phạm Tấn Thanh ở phường Phú Lợi phát hiện trên cành cây trong vườn nhà mình có một con vật giống chim nên tới kiểm tra. Thấy con vật có hình thù lạ, nghi động vật quý hiếm, anh Thanh đã dùng điện thoại chụp lại, sau đó trình báo chính quyền địa phương.

Trong lúc chờ lực lượng chức năng tới, anh Thanh thấy con vật nhảy từ trên cây xuống nên nhốt lại.

Con gà lôi đậu trên cành cây trong vườn nhà dân ở TP.HCM.

Công an phường cùng cán bộ kiểm lâm sau đó đến kiểm tra, xác định đây là loài gà lôi thuộc động vật quý hiếm nên đề nghị được tiếp nhận từ hộ gia đình kể trên.

Cá thể này được xác định là gà lôi hồng tía, còn gọi là gà lôi tía (Tragopan temminckii) có trong Sách Đỏ Việt Nam và được xếp vào nhóm IB - nhóm động vật nguy cấp, quý hiếm cần được ưu tiên bảo vệ. Loài này bị nghiêm cấm săn bắt, buôn bán vì mục đích thương mại, trừ các trường hợp đặc biệt cho nghiên cứu hoặc bảo tồn.

Chiều cùng ngày, trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, ông Phan Công Khanh - Chủ tịch UBND phường Phú Lợi cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin từ người dân, lực lượng chức năng đã tới làm việc. Để đảm bảo an toàn, cá thể này đã được chuyển đến trạm cứu hộ thuộc cơ quan kiểm lâm TPHCM để nuôi dưỡng.

Hương Chi/Tiền Phong

