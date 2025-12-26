Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cảnh sát phá cửa cứu người trong vụ cháy nhà lúc rạng sáng

  • Thứ sáu, 26/12/2025 10:40 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Hà Nội đã hướng dẫn 1 người dân thoát nạn an toàn trong vụ cháy ngôi nhà 4 tầng trên phố Yên Hòa (Hà Nội), xảy ra vào rạng sáng 26/12.

Lực lượng chữa cháy phá cửa cuốn, hướng dẫn người dân thoát nạn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h30 ngày 26/12, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo cháy tại số nhà 82 phố Yên Hoà, Hà Nội.

Ngay sau đó Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 2 và khu vực số 11 điều động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chữa cháy đến làm nhiệm vụ.

Tại hiện trường, cảnh sát nhanh chóng phá cửa cuốn ở tầng 1 để chữa cháy, đồng thời tiếp cận ban công tầng hai ngôi nhà 4 tầng.

Phát hiện bên trong có người, lực lượng cứu nạn đã nhanh chóng hướng dẫn 1 người dân thoát ra ngoài an toàn. Không lâu sau đó đám cháy được dập tắt. Khu vực xảy ra hỏa hoạn ở tầng 1 ngôi nhà, diện tích khoảng 10m2.

Bước đầu xác định vụ cháy không có thiệt hại về người. Hiện nguyên nhân đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Thanh Hà/Tiền Phong

