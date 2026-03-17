Công an TP.HCM thông tin vụ xe đầu kéo đẩy ôtô trượt 15 m trên đường

Cơ quan chức năng mời tài xế liên quan đến làm việc để xác minh, xử lý theo quy định vụ va chạm tại vòng xoay Gò Đậu, xe đầu kéo đẩy ôtô con trượt khoảng 15 m.

Ngày 17/3, đại diện Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) thông tin về vụ va chạm giao thông giữa xe đầu kéo và ôtô con khiến chiếc ôtô bị đẩy trượt một đoạn trên đường.

Thông tin ban đầu, khoảng 15h ngày 12/3, ông H.V.Q. (SN 1982, ngụ TP.HCM) lái ôtô BKS 61H-147.xx lưu thông trên Quốc lộ 13 theo hướng từ đường Thích Quảng Đức về đường 30/4.

Khi đến khu vực vòng xoay Gò Đậu (phường Thủ Dầu Một, TP.HCM), tài xế rẽ trái vào vòng xoay nhưng do thiếu quan sát nên xảy ra va chạm với xe đầu kéo BKS 50H-454.xx kéo theo rơ-moóc 50RM-037.xx do ông Đ.V.L. (SN 1974, ngụ Đồng Nai) cầm lái, chạy cùng chiều phía sau.

Sau cú va chạm, xe đầu kéo tiếp tục đẩy ôtô con trượt dài khoảng 15m mới dừng lại. Vụ việc không gây thương vong về người, chiếc ôtô bị hư hỏng nhẹ.

Thời điểm xảy ra sự việc, hai tài xế đã đưa phương tiện vào lề đường để tự thỏa thuận bồi thường rồi rời khỏi hiện trường mà không trình báo cơ quan chức năng. Toàn bộ diễn biến vụ va chạm được người dân ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội.

Sau khi nắm thông tin, Đội CSGT Bình Triệu (thuộc Phòng CSGT PC08, Công an TP.HCM) đã trích xuất dữ liệu camera an ninh khu vực, đồng thời mời các bên liên quan đến trụ sở làm việc để xác minh.

Tại cơ quan công an, hai tài xế khai không quen biết, không có mâu thuẫn từ trước và đã tự thỏa thuận bồi thường dân sự sau vụ va chạm. Nguyên nhân ban đầu được xác định do tài xế H.V.Q. thiếu chú ý quan sát khi chuyển hướng, dẫn đến tai nạn.

Đội CSGT Bình Triệu đang phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục xác minh, dựng lại hiện trường để xử lý vụ việc theo quy định.

Phòng CSGT (PC08) khuyến cáo, khi xảy ra tai nạn giao thông, người dân cần giữ nguyên hiện trường và nhanh chóng thông báo cho lực lượng chức năng gần nhất để được hướng dẫn, giải quyết theo đúng quy định pháp luật.

Việc tự ý di chuyển phương tiện, rời khỏi hiện trường hoặc tự thỏa thuận bồi thường mà không thông báo cho cơ quan chức năng có thể gây khó khăn cho quá trình xác minh, làm rõ nguyên nhân cũng như xử lý trách nhiệm của các bên liên quan.

Bên cạnh đó, người tham gia giao thông cần chấp hành nghiêm các quy định về trật tự, an toàn giao thông; chú ý quan sát khi chuyển hướng, giữ khoảng cách an toàn và làm chủ tốc độ để phòng ngừa tai nạn, bảo đảm an toàn cho bản thân và những người xung quanh.