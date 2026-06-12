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Xã hội

Bé trai 9 tuổi lái xe máy trên tỉnh lộ, người giao xe bị phạt 14 triệu đồng

  • Thứ sáu, 12/6/2026 08:09 (GMT+7)
  • 2 phút trước

CSGT tỉnh Lào Cai xử phạt 14 triệu đồng với người đàn ông giao xe máy cho bé trai 9 tuổi lái trên tỉnh lộ và sử dụng xe gắn biển số bị bẻ cong.

Thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai vừa xử phạt một người đàn ông tổng cộng 14 triệu đồng do giao xe máy cho trẻ em 9 tuổi lái trên đường và sử dụng phương tiện gắn biển số bị bẻ cong, không bảo đảm khả năng nhận dạng.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng và tiếp nhận phản ánh của người dân trên Facebook, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai xác minh vụ việc một trẻ nhỏ lái xe máy trên địa bàn xã Bảo Hà.

tre lai xe anh 1

Hình ảnh cháu H cầm lái xe máy đi trên địa phận xã Bảo Hà.

Kết quả xác minh cho thấy, khoảng 14h ngày 10/6, cháu N.V.H (SN 2017) lái xe máy mang biển số 24B3-026.XX đi trên tuyến tỉnh lộ 161, đoạn qua thôn Liên Hải, xã Bảo Hà.

Ngoài ra, chiếc xe này gắn biển số đã bị bẻ cong, gây khó khăn cho việc nhận diện chữ và số trên biển kiểm soát.

Làm việc với cơ quan công an, cháu H thừa nhận trực tiếp lái xe máy dù chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 đã lập hồ sơ xử lý vụ việc.

Quá trình xác minh cũng xác định anh N.V.H (SN 1999) là người cầm lái chiếc xe máy trước khi giao cho cháu H.

Theo quy định tại Nghị định 168/2024, hành vi điều khiển xe gắn biển số bị bẻ cong, không bảo đảm khả năng nhận dạng bị phạt 5 triệu đồng. Đối với hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông, mức phạt áp dụng là 9 triệu đồng.

Tổng mức xử phạt đối với anh H. là 14 triệu đồng.

Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo các bậc phụ huynh, người giám hộ và chủ phương tiện tuyệt đối không giao xe mô tô, xe gắn máy cho trẻ em khi chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện.

Sự chủ quan, dễ dãi có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng đối với chính trẻ em và những người tham gia giao thông khác.

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https://vtcnews.vn/be-trai-9-tuoi-lai-xe-may-tren-tinh-lo-nguoi-giao-xe-bi-phat-14-trieu-dong-ar1023184.html

Theo Viên Minh/VTC News

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