Nữ tài xế để trẻ nhỏ cầm vô lăng khi xe đang chạy

Lực lượng CSGT Hà Nội đã nhanh chóng xác minh, làm rõ phản ánh về trường hợp lái xe để trẻ nhỏ ngồi trước vô lăng khi phương tiện đang di chuyển.

Trước đó, sáng 5/5, trên mạng xã hội xuất hiện video clip ghi lại hình ảnh một xe ôtô mang BKS 30B-300.xx khi đang lưu thông, tài xế vừa điều khiển phương tiện vừa để trẻ nhỏ ngồi trước vô lăng. Sự việc được xác định xảy ra trên tuyến đường Xuân Khanh, phường Tùng Thiện, TP Hà Nội.

CSGT làm việc với người điều khiển xe tại cơ quan công an. Ảnh: CACC.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 9 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ phối hợp với Công an phường Tùng Thiện tiến hành rà soát, xác minh. Qua đó xác định người điều khiển phương tiện là chị N.T.P. (sinh năm 1985, trú tại xã Suối Hai, TP Hà Nội).

Chiều cùng ngày, cơ quan Công an đã mời chị N.T.P. đến trụ sở làm việc. Tại đây, chị P. khai nhận vào khoảng 16h30 ngày 4/5/2026, khi điều khiển xe trên tuyến Tỉnh lộ 414 theo hướng Xuân Khanh đi Suối Hai, do cháu nhỏ quấy khóc nên đã cho cháu ngồi vào lòng trong lúc đang lái xe.

Qua làm việc, chị N.T.P. đã nhận thức rõ hành vi vi phạm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông; đồng thời cam kết không tái phạm và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

Nữ tài xế để trẻ nhỏ cầm vô lăng khi xe đang di chuyển.

Đội CSGT đường bộ số 9 đã lập biên bản đối với hành vi “chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35m ngồi cùng hàng ghế với người lái xe” theo quy định tại điểm m, khoản 3, Điều 6 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ, với mức phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng. Tuy nhiên, do quy định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7, nên trường hợp trên chưa bị xử phạt, lực lượng chức năng đã tiến hành nhắc nhở, tuyên truyền và yêu cầu chấp hành nghiêm quy định khi tham gia giao thông.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo, người điều khiển phương tiện tuyệt đối không để trẻ nhỏ ngồi cùng vị trí lái xe hoặc khu vực phía trước vô lăng khi xe đang di chuyển; cần bố trí chỗ ngồi phù hợp, sử dụng thiết bị an toàn dành cho trẻ em như ghế chuyên dụng, dây đai an toàn nhằm bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông.