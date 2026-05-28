Rơi xuống vực sâu khi đi chơi thác nước, nữ sinh lớp 10 tử vong ở Lâm Đồng

Tối 28/5, lực lượng chức năng của xã Gia Hiệp (Lâm Đồng) đã tìm thấy thi thể nữ sinh H.T.B.M. (16 tuổi, học sinh lớp 10 của một trường trung học phổ thông trên địa bàn xã Gia Hiệp) bị trượt chân rơi xuống vực sâu khi đi chơi tại một thác nước trên địa bàn trong chiều cùng ngày.

Theo thông tin ban đầu, chiều 28/5, em M. cùng nhóm bạn đến khu vực thác Phú Xuân (thôn 1, xã Gia Hiệp) để tham quan. Tuy nhiên trong lúc vui chơi tại đây, em M. không may bị trượt chân, rơi xuống vực sâu khoảng 8 m.

Lực lượng chức năng triển khai tìm kiếm nữ sinh H.T.B.M. (16 tuổi, học sinh lớp 10, xã Gia Hiệp, Lâm Đồng) tại khu vực thác nước Phú Xuân (xã Gia Hiệp) sau khi xảy ra vụ việc đáng tiếc. Ảnh: TTXVN phát.

Nhận được thông tin, Ủy ban Nhân dân xã Gia Hiệp đã nhanh chóng huy động các lực lượng công an, quân sự phối hợp với lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn.

Tuy nhiên, khu vực xảy ra vụ việc là vực sâu dựng đứng, nhiều mỏm đá lớn, nước chảy mạnh nên lực lượng cứu hộ phải sử dụng dây cáp cùng các phương tiện chuyên dụng để tiếp cận hiện trường.

Đến khoảng 18h30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân và đưa lên trên. Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình.