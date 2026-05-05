Nữ sinh lớp 12 tử vong dưới gầm xe tải ở Đồng Nai

Sáng 5/5, trên địa bàn TP Đồng Nai xảy ra hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến hai nạn nhân tử vong.

Vụ tai nạn thương tâm đầu tiên xảy ra vào sáng 5/5 tại ngã tư Nguyễn Huệ - quốc lộ 14 (phường Bình Phước, TP Đồng Nai).

Hiện trường vụ tai nạn tại phường Bình Phước. Ảnh: Người dân cung cấp.

Theo thông tin ban đầu, xe tải lưu thông từ đường Nguyễn Huệ ra quốc lộ 14. Khi vừa rẽ ra quốc lộ, xe tải va chạm với xe máy do một nữ sinh điều khiển. Vụ va chạm khiến nữ sinh bị cuốn vào gầm xe tải, tử vong tại chỗ.

Theo một số nhân chứng, nạn nhân học lớp 12 tại một trường THPT trên địa bàn. Khi nạn nhân đang trên đường đến trường thì xảy ra tai nạn.

Rạng sáng cùng ngày, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khác xảy ra trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây thuộc phường Nhơn Trạch, TP Đồng Nai.

Thông tin ban đầu, khoảng 2h cùng ngày, xe khách giường nằm do nam tài xế (chưa rõ danh tính) điều khiển chạy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây hướng đi Dầu Giây. Khi đến đoạn gần nút giao với đường 319 (thuộc phường Nhơn Trạch, TP Đồng Nai), xe khách va chạm với xe đầu kéo lưu thông phía trước. Vụ tai nạn khiến tài xế xe khách tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Ảnh: CACC.

Nhận tin báo, lực lượng thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Đội 6), Phòng 6 Cục Cảnh sát giao thông (C08) Bộ Công an có mặt tại hiện trường, phối hợp lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an TP Đồng Nai) khu vực 4; Công an phường Nhơn Trạch triển khai công tác cứu người, điều tiết giao thông, cứu phụ xe khách ra ngoài an toàn, chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Vụ tai nạn khiến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây ùn tắc kéo dài trên đoạn từ cầu Long Thành hướng về Dầu Giây.

Đến khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, tình hình giao thông trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đã bình thường trở lại.

Hai vụ tai nạn giao thông đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.