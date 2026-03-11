Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ôtô con bị 'vò nát' trên cao tốc qua Ninh Bình

  • Thứ tư, 11/3/2026 11:12 (GMT+7)
  • 44 phút trước

Một ôtô con bị lật úp, hư hỏng nặng sau khi va chạm với xe đầu kéo trên tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Ninh Bình. May mắn tài xế đã tự chui ra khỏi xe và không bị thương.

Khoảng 5h05 sáng 11/3, tại Km217+100 trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45 - Nghi Sơn (hướng Ninh Bình đi Hà Nội), đoạn qua phường Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ôtô con và xe đầu kéo.

Chiếc ôtô con bị lật úp và hư hỏng nghiêm trọng. Ảnh: Lê Huy.

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), thời điểm trên, ôtô con biển kiểm soát 18A-473.xx do anh V.D.H. điều khiển đã va chạm với xe đầu kéo biển số 36C-331.xx kéo theo sơ-mi rơ-moóc 36R-022.xx do anh V.Đ.C. điều khiển.

Cú va chạm khiến ôtô con lật úp giữa đường, phần thân xe bị biến dạng, hư hỏng nặng. Nhiều mảnh vỡ từ phương tiện văng ra khắp mặt đường.

Dù chiếc xe bị “vò nát”, tài xế ôtô con đã tự chui ra khỏi phương tiện sau tai nạn và hoàn toàn không bị thương. Vụ việc không gây thiệt hại về người nhưng hai phương tiện bị hư hỏng.

Theo nhận định ban đầu của lực lượng chức năng, nguyên nhân vụ tai nạn do tài xế ôtô con không giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước, dẫn đến va chạm với xe đầu kéo.

Sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, xử lý vụ tai nạn và làm rõ nguyên nhân.

Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

Vân Hồng - CTV

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

