Tàu Hải quân đưa 36 ngư dân Quảng Ngãi vào bờ an toàn

Tàu 950 thuộc Lữ đoàn 955, Vùng 4 Hải quân đã kịp thời tiếp cận, lai dắt tàu cá QNg 90459 TS bị hỏng máy lái cùng 36 ngư dân Quảng Ngãi vào bờ an toàn.

Sáng 11/3, tàu 950 thuộc Hải đội 411, Lữ đoàn 955, Vùng 4 Hải quân lai dắt thành công tàu cá QNg 90459 TS cùng 36 ngư dân tỉnh Quảng Ngãi gặp sự cố trên biển vào cập cảng Ba Ngòi (phường Cam Linh, tỉnh Khánh Hòa) an toàn, sau đó bàn giao cho cơ quan chức năng địa phương.

Cán bộ chiến sĩ lai dắt tàu cá về bờ.

Trước đó, khoảng 17h ngày 10/3, Sở Chỉ huy Vùng 4 Hải quân nhận được tin báo tàu cá QNg 90459 TS bị hỏng máy lái, trôi dạt trên biển tại tọa độ 12°00’N - 109°43’E, cách đảo Hòn Tre (Khánh Hòa) khoảng 28 hải lý về hướng Đông Nam và cách mũi Cam Linh (phường Cam Ranh) khoảng 26 hải lý về hướng Đông Bắc. Thời điểm này trên tàu có 36 ngư dân đang khai thác hải sản.

Sau khi nhận lệnh của Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, Lữ đoàn 955 điều động tàu 950 khẩn trương cơ động đến khu vực tàu cá gặp nạn để tổ chức cứu hộ.

Sau hơn 2 giờ hành trình trong điều kiện thời tiết xấu, đến khoảng 19h cùng ngày, tàu 950 tiếp cận được tàu cá. Khu vực biển lúc này có gió Đông Bắc cấp 5-6, sóng cao 2-3 m kèm mưa lớn khiến việc tiếp cận và triển khai phương án cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Ngư dân gửi lời cảm ơn đến cán bộ, chiến sĩ tàu 950.

Dù vậy, cán bộ, chiến sĩ tàu 950 nhanh chóng ổn định tình hình, thăm hỏi, động viên các ngư dân và khẩn trương triển khai làm dây lai dắt. Sau hơn 1 giờ nỗ lực trong điều kiện sóng gió phức tạp, lực lượng cứu hộ hoàn thành việc buộc dây lai.

Khoảng 21h ngày 10/3, tàu 950 bắt đầu lai dắt tàu cá QNg 90459 TS cùng toàn bộ 36 ngư dân hành trình về đất liền. Trong suốt quá trình lai kéo, cán bộ, chiến sĩ Hải quân thường xuyên theo dõi tình trạng tàu cá, đồng thời động viên tinh thần ngư dân.

Đến sáng 11/3, tàu 950 đưa tàu cá QNg 90459 TS cập cảng Ba Ngòi an toàn và bàn giao cho cơ quan chức năng địa phương theo quy định. Sức khỏe của toàn bộ 36 ngư dân đều ổn định.