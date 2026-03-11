Tìm thấy thi thể bé gái 3 tuổi ở Cà Mau rơi xuống sông sau nhà

Kiểm tra phía sau nhà, gia đình thấy rào lưới chắn ở cửa sau giáp sông bị rơi xuống nên tổ chức tìm kiếm, phát hiện thi thể bé gái 3 tuổi cách nhà khoảng 100 m.

Chiều 11/3, một lãnh đạo UBND xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ bé gái 3 tuổi tử vong do đuối nước thương tâm. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, UBND xã đã tổ chức đoàn thăm hỏi, hỗ trợ và động viên gia đình nạn nhân sớm vượt qua đau thương để ổn định cuộc sống.

Ngành chức năng phối hợp cùng gia đình và người dân tìm kiếm cháu T.

Thông tin ban đầu, khoảng 18h30 ngày 10/3, cháu T.C.T. (SN 2023, ngụ xã Đất Mũi) ở nhà cùng người thân. Khoảng 10 phút sau, gia đình không thấy T. trong nhà và rào lưới chắn ngang cửa sau bị rơi xuống sông nên tổ chức tìm kiếm.

Sau khi nắm thông tin, Công an xã Đất Mũi đã phân công lực lượng đến hiện trường phối hợp cùng gia đình và người dân tìm kiếm cháu T. Đến rạng sáng 11/3, thi thể cháu T. được phát hiện cách nhà khoảng 100 m.