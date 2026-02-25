Phát hiện thi thể nam giới tại Công viên Giọt Nước

Người dân Quảng Ngãi phát hiện thi thể nam giới nằm trên bãi cỏ trong khuôn viên Công viên Giọt Nước, thuộc tổ 2 Quyết Thắng, phường Kon Tum (thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum cũ).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ ngày 25/2, ông Nguyễn Ngọc Ngữ (trú tổ 2 Quyết Thắng, phường Kon Tum), là nhân viên bảo vệ Công viên Giọt Nước phát hiện người đàn ông nằm bất động trên bãi cỏ trong công viên nên trình báo cơ quan chức năng.

Thi thể nam giới nằm trên bãi cỏ trong khuôn viên Công viên Giọt Nước.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Kon Tum đến bảo vệ hiện trường, thu thập thông tin và tiến hành xác minh vụ việc.

Nạn nhân được xác định là ông A Hyih (59 tuổi), trú thôn Pleijơrợp, xã Ia Chim, tỉnh Quảng Ngãi, là người độc thân, không vợ con.

Thượng tá Dương Việt Trung, Trưởng Công an phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết Công an phường Kon Tum đã phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành điều tra, xác minh nhân thân, lai lịch nạn nhân. Qua xác minh, nạn nhân thường xuyên đi lang thang, mắc bệnh suy gan, suy thận giai đoạn cuối.

Nhận định ban đầu cho thấy, nhiều khả năng nạn nhân tử vong do bệnh lý trong lúc đi lang thang. Em gái nạn nhân đã đến nhận diện và có đơn đề nghị không khám nghiệm tử thi.

Hiện cơ quan chức năng đã hoàn tất các thủ tục theo quy định, đưa thi thể về gia đình lo hậu sự. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ để cung cấp thông tin chính thức, tránh gây hoang mang dư luận.