Kiểm tra xử lý cửa hàng xăng dầu có dấu hiệu ‘găm hàng' ở Vĩnh Long

Ban chỉ đạo 389 tỉnh Vĩnh Long khuyến cáo người dân không nên tích trữ xăng, dầu trong nhà hoặc nơi sinh hoạt vì dễ phát sinh cháy, nổ.

Trước hiện tượng một số người dân do lo ngại biến động giá xăng dầu đã sử dụng can để mua tích trữ trong nhà, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Vĩnh Long vừa có văn bản, trong đó đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng liên quan tăng cường kiểm tra, nhắc nhở và xử lý nghiêm các hành vi trữ xăng dầu không đảm bảo điều kiện an toàn tại khu dân cư, gây nguy cơ cháy nổ.

Người dân dùng can nhựa đi mua xăng ở Vĩnh Long.

Theo Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Vĩnh Long, việc tích trữ xăng dầu trái phép còn là biểu hiện của hành vi đầu cơ, gây bất ổn thị trường, do đó, Ban Chỉ đạo 389 đề nghị Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp Quản lý thị trường tăng cường nắm bắt, phát hiện và xử lý sớm các điểm tập kết xăng dầu trái quy định; các đại lý, cửa hàng xăng dầu có dấu hiệu ‘găm hàng' chờ tăng giá, trục lợi từ biến động giá cả.

Công an các xã, phường được đề nghị bám sát địa bàn, vận động nhân dân không tích trữ xăng dầu; kịp thời thông tin về Sở Công Thương các biến động bất thường về cung - cầu trên thị trường.

Theo Công an tỉnh Vĩnh Long, việc tích trữ xăng, dầu trong nhà, tại các cơ sở kinh doanh không đúng quy định tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, đặc biệt nguy cơ cháy, nổ cao. Trong điều kiện phía Nam đang mùa khô, nắng nóng, hơi xăng dầu bốc lên nhanh, nguy cơ rò rỉ, dễ bắt cháy, nổ khi gặp các nguồn nhiệt, tia lửa.

Trường hợp cần thiết phải chứa xăng, dầu phục vụ sản xuất, sinh hoạt, người dân cần sử dụng dụng cụ chứa chuyên dùng, đặt ở nơi thông thoáng, tránh xa nguồn lửa, nguồn nhiệt và các thiết bị điện. Tuyệt đối không chứa xăng, dầu trong chai nhựa, can nhựa không bảo đảm tiêu chuẩn.

Sở Công Thương Vĩnh Long cho hay, toàn tỉnh hiện có 1.001 cửa hàng bán lẻ xăng dầu, của 88 thương nhân phân phối. Tỉnh có 9 kho dự trữ với tổng sức chứa hơn 27.000 m3. Nguồn cung xăng, dầu, khí gas trên địa bàn Vĩnh Long cơ bản ổn định, chưa có dấu hiệu khan hiếm hoặc đầu cơ trục lợi. Lực lượng chức năng địa phương tiếp tục giám sát chặt chẽ thị trường.

Ghi nhận tại các cây xăng trên địa bàn Vĩnh Long ngày 10/3, tình trạng người dân mang can, thùng nhựa mua xăng dầu về giảm so với những ngày trước.