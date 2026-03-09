Khuyến cáo người dân không tích trữ xăng, dầu

Việc bảo quản xăng, dầu không đúng quy định, nhất là tại nhà ở, khu dân cư, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra cháy, nổ, gây thiệt hại nghiêm trọng.

Mua, bán xăng tại điểm kinh doanh xăng, dầu Petrolimex. Ảnh: Trần Việt/TTXVN.

Chiều 9/3, Công an tỉnh Tuyên Quang thông tin cảnh báo về nguy cơ cháy, nổ do việc mua gom, tích trữ xăng, dầu không đúng quy định; đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh tăng cường tuyên truyền, kiểm tra để bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn.

Công an tỉnh cho biết, trước diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, giá xăng, dầu có xu hướng tăng nhanh có thể dẫn đến tâm lý lo ngại thiếu hụt nguồn cung, phát sinh tình trạng một số tổ chức, cá nhân mua gom, tích trữ xăng, dầu. Trong khi đó, xăng dầu là chất lỏng đặc biệt nguy hiểm về cháy, nổ.

Việc bảo quản không đúng quy định, nhất là tại nhà ở, khu dân cư, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh hoặc các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ... tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra cháy, nổ, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Để chủ động phòng ngừa cháy nổ, Công an tỉnh đề nghị, các sở, ban, ngành, địa phương tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng xăng, dầu và an toàn phòng cháy, chữa cháy đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân; khuyến cáo người dân không mua gom, tích trữ xăng dầu trái quy định dưới mọi hình thức.

Các địa phương hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn trong quá trình sử dụng xăng, dầu phục vụ sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh; tuyệt đối không chứa xăng, dầu tại nhà ở, khu dân cư hoặc các địa điểm không bảo đảm điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy; không chứa xăng dầu trong chai, can, bình nhựa hoặc các vật dụng không bảo đảm an toàn; không để xăng dầu gần nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị điện có khả năng phát sinh tia lửa.

Các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: hệ thống loa truyền thanh cơ sở, cổng thông tin điện tử, mạng xã hội của cơ quan, đơn vị; lồng ghép nội dung tuyên truyền trong các cuộc họp thôn, tổ dân phố, sinh hoạt cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong phòng ngừa cháy, nổ.

Lực lượng chức năng và chính quyền cơ sở tăng cường nắm tình hình địa bàn, kịp thời phát hiện, nhắc nhở, chấn chỉnh các trường hợp mua gom, tích trữ xăng, dầu không đúng quy định; phối hợp với lực lượng Công an kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Các tổ chức, cá nhân cố tình tích trữ, bảo quản xăng dầu không bảo đảm an toàn, vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy, nếu để xảy ra cháy, nổ gây thiệt hại về người và tài sản sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật (tùy theo tính chất, mức độ vi phạm có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự).

Hiện nay, hoạt động kinh doanh và mua bán xăng, dầu trên địa bàn tỉnh vẫn diễn ra bình thường; không có hiện tượng hay hành vi đầu cơ, găm hàng, bán nhỏ giọt; tự ý đóng cửa hàng không có lý do chính đáng, kinh doanh xăng dầu không rõ nguồn gốc hoặc vi phạm quy định về giá.