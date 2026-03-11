Phát hiện thi thể hai ngư dân sau nhiều ngày mất tích cùng tàu cá

Thi thể hai ngư dân L.N.S (SN 1973) và P.V.K (SN 1972) được phát hiện trôi dạt vào bờ biển Quảng Ngãi, trong khi tàu cá vẫn chưa rõ tung tích.

Liên quan vụ tàu cá cùng hai ngư dân mất liên lạc nhiều ngày trên biển, Phạm Minh Cảnh - Chủ tịch UBND xã Phú Trạch (tỉnh Quảng Trị) cho biết, thi thể hai ngư dân là các anh L.N.S (SN 1973) và P.V.K (SN 1972) được tìm thấy khi trôi dạt vào bờ biển tỉnh Quảng Ngãi sáng 10/3.

Tàu cá QB-93827TS hiện vẫn chưa rõ tung tích, còn thi thể hai ngư dân L.N.S và P.V.K được phát hiện khi trôi dạt vào bờ biển Quảng Ngãi sáng 10/3. Ảnh: CTV.

Thân nhân của hai ngư dân đã nhận diện thi thể và đưa về địa phương để lo hậu sự. Con tàu hai người sử dụng để ra khơi và mất liên lạc hiện vẫn chưa rõ tung tích.

Trước đó, Báo Điện tử VTC News đưa tin khoảng 8h ngày 6/3, anh Lê Hoài N. (SN 1994, trú thôn Hải Đông, xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị) trình báo về việc tàu cá mang số hiệu QB-93827TS bỗng mất liên lạc. Tàu cá này do bố anh là ông L.N.S (SN 1973) làm chủ kiêm thuyền trưởng. Trên tàu còn có ông P.V.K (SN 1972, trú thôn Hải Đông, xã Phú Trạch).

Theo trình báo, khi tàu cá QB-93827TS đang hoạt động ở khu vực cách bán đảo Sơn Trà khoảng 19 hải lý về hướng Đông Bắc, gia đình không thể liên lạc được với các thuyền viên. Việc kiểm tra thiết bị giám sát hành trình cho thấy, tín hiệu của tàu cá QB-93827TS bị mất kết nối từ 23h5 ngày 5/3.

Khi xuất bến để đi biển, trên tàu gồm 4 người gồm ông L.N.S (chủ tàu kiêm thuyền trưởng), anh Lê Mạnh C. (SN 2004, máy trưởng), ông P.V.K (thuyền viên) và anh Lê Hoài N. (thuyền viên).

Sau khi hoàn tất thủ tục xuất bến tại Cảng La vào ngày 25/2, anh Lê Mạnh C. và anh Lê Hoài N. lên bờ trở về nhà, còn các ông L.N.S và P.V.K tiếp tục hành trình khai thác hải sản trên biển.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã Phú Trạch phối hợp với Đồn Biên phòng Roòn triển khai các biện pháp tìm kiếm. Hai trạm kiểm soát biên phòng trên đóng tại địa phương cũng sử dụng máy ICOM để thông báo cho các tàu cá, ngư dân đang hoạt động trên biển gần khu vực trên hỗ trợ quan sát, tìm kiếm và kịp thời ứng cứu nếu phát hiện tàu cá gặp nạn.

UBND xã Phú Trạch cũng báo cáo sự việc lên UBND tỉnh và Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị để nắm tình hình, chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp triển khai phương án hỗ trợ tìm kiếm, cứu nạn tàu cá QB-93827TS cùng các ngư dân mất liên lạc.