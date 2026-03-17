Tổng Bí thư thăm Học viện Kỹ thuật quân sự

Sáng 17/3, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, thăm và làm việc với Học viện Kỹ thuật quân sự.

Tổng Bí thư Tô Lâm với lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Học viện Kỹ thuật Quân sự. Ảnh: Đăng Khoa.

Cùng dự có các đồng chí: Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng; Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Mai Văn Chính, Phó thủ tướng Chính phủ; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, thành phố Hà Nội và cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc Phòng.

Học viện Kỹ thuật quân sự là trung tâm giáo dục-đào tạo, nghiên cứu khoa học kỹ thuật hàng đầu của Quân đội và đất nước. Gần 60 năm xây dựng và phát triển, Học viện đã đào tạo, bồi dưỡng hàng vạn cán bộ kỹ thuật, cán bộ chỉ huy tham mưu kỹ thuật có trình độ đại học, sau đại học. Đội ngũ cán bộ trên mọi lĩnh vực công tác đều phát huy tốt năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, luôn chủ động nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Quân đội và đất nước. Nhiều đồng chí đảm nhiệm các vị trí công tác quan trọng, chức vụ chủ chốt về công tác chỉ huy tham mưu kỹ thuật và quản lý kỹ thuật các cấp trong toàn quân.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Đăng Khoa.

Thời gian qua, thực hiện chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục-đào tạo, Học viện đã xây dựng hệ thống chương trình đào tạo đồng bộ, linh hoạt, gắn chặt lý luận với thực tiễn, đào tạo với nghiên cứu khoa học. Trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, Học viện đã tích cực tham gia các dự án, chương trình khoa học trọng điểm của Nhà nước, Quân đội; chủ động nghiên cứu, thiết kế, chế tạo các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật công nghệ cao phù hợp với điều kiện tác chiến hiện đại; tham mưu Bộ Quốc phòng và Nhà nước về phát triển nguồn nhân lực và năng lực nghiên cứu trong các lĩnh vực công nghệ, khẳng định vai trò tiên phong trong nghiên cứu phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, phát triển đất nước.

Phát biểu chỉ đạo nhiệm vụ, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao những thành tựu trong xây dựng, thực hiện nhiệm vụ của Học viện Kỹ thuật quân sự; biểu dương toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên, sinh viên, chiến sĩ toàn Học viện về những kết quả, thành tích đã đạt được trong thời gian qua.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tham quan các mô hình, sáng kiến của Học viện Kỹ thuật Quân sự. Ảnh: Đăng Khoa.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng xác định: Xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại ngay trong nhiệm kỳ 2025-2030. Với sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu phát triển, sản xuất chế thử, chuyển giao công nghệ tiên tiến và hội nhập quốc tế, phát triển khoa học công nghệ quân sự, Học viện phải thường xuyên quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; tập trung xây dựng Đảng bộ Học viện trong sạch, vững mạnh, mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tổng Bí thư nêu rõ, Học viện Kỹ thuật Quân sự phải đi đầu trong triển khai các nghị quyết của Trung ương, Quân ủy Trung ương về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; đổi mới mạnh mẽ nội dung, chương trình đào tạo theo hướng hiện đại, thiết thực và liên thông, gắn kết chặt chẽ với thực tiễn và sự phát triển của khoa học công nghệ, đẩy mạnh hội nhập quốc tế. Học viện cần xác định “học viên, sinh viên là trung tâm, nhà trường là nền tảng, giảng viên là động lực”; tiếp tục mở rộng mô hình đào tạo chất lượng cao, đào tạo tài năng ở các bậc học thuộc các lĩnh vực công nghệ mới, công nghệ nền, công nghệ lõi, công nghệ chiến lược, thiết kế, chế tạo phục vụ công nghiệp quốc phòng, tiến tới làm chủ một số công nghệ tiên tiến, hiện đại; tăng cường hợp tác về đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ.

Tổng Bí thư Tô Lâm với các đại biểu tại cuộc làm việc với Học viện Kỹ thuật Quân sự. Ảnh: Đăng Khoa.

Định hướng xây dựng Học viện thành trường đại học nghiên cứu trọng điểm quốc gia, đóng vai trò dẫn dắt trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học kỹ thuật quân sự, Tổng Bí thư đề nghị Học viện Kỹ thuật quân sự quan tâm đầu tư nguồn lực, tạo môi trường thuận lợi cho nghiên cứu, thiết kế, chế tạo các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại; tham mưu, đề xuất đầu tư quy hoạch, xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng đồng bộ; đẩy mạnh chuyển đổi số. Học viện cần chú trọng phát huy vai trò của các nhóm nghiên cứu có thế mạnh, nhóm nghiên cứu chuyên sâu, trung tâm nghiên cứu xuất sắc; xây dựng đội ngũ các nhà khoa học uy tín, chuyên gia đầu ngành ở những lĩnh vực then chốt; đồng thời tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phát huy giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ”, xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tổng Bí thư đề nghị Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương tiếp tục quan tâm, có cơ chế, chính sách và nguồn kinh phí đặc thù cho Học viện Kỹ thuật quân sự trong công tác đào tạo và khoa học công nghệ, nhất là đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giảng viên tại nước ngoài về các lĩnh vực mới như công nghệ lượng tử, năng lượng nguyên tử, kỹ thuật địa vật lý, hàng không vũ trụ... Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng cần quan tâm, chỉ đạo xây dựng Học viện trở thành Trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, làm chủ công nghệ quốc phòng, công nghệ lưỡng dụng trọng điểm quốc gia, đạt tầm khu vực và thế giới; tạo điều kiện để Học viện có được cơ sở vật chất đồng bộ, các phòng thí nghiệm hiện đại, là môi trường thuận lợi thu hút các nhà khoa học xuất sắc đến làm việc.