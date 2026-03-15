Tổng Bí thư: Lựa chọn những người uy tín nhất để lãnh đạo đất nước

Sáng 15/3, Tổng Bí thư Tô Lâm tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, tại Khu vực bỏ phiếu số 2 phường Ba Đình, Hà Nội.

Cùng khu vực bỏ phiếu của Tổng Bí thư Tô Lâm có nhiều ủy viên Bộ Chính trị khác, gồm: Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc và Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc.

Tổng Bí thư Tô Lâm là 1 trong 5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 1 TP Hà Nội.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú bỏ phiếu sáng 15/3. Ảnh: VGP.

Sau khi hoàn thành bỏ phiếu, Tổng Bí thư chia sẻ sự phấn khởi khi thực hiện quyền cử tri tại nơi cư trú và chứng kiến không khí cử tri tập trung đông đủ tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp.

Theo Tổng Bí thư, cuộc bầu cử lần này được xem như tổng tuyển cử lần thứ 16 của quốc gia, nhằm lựa chọn ra những người uy tín nhất, được nhân dân tín nhiệm nhất để tiếp tục lãnh đạo, đưa đất nước phát triển.

Cuộc bầu cử cũng diễn ra trong bối cảnh đất nước vừa tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng, trong đó các chủ trương, định hướng và tầm nhìn phát triển đã được xác định rõ và nhận được sự ủng hộ rộng rãi của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Vì vậy, ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

"Thông qua cuộc bầu cử này, chúng ta kỳ vọng lựa chọn được những đại biểu tiêu biểu, góp phần lãnh đạo đất nước phát triển, bảo đảm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ vững chắc Tổ quốc; đồng thời thúc đẩy đất nước phát triển nhanh, bền vững, ổn định và nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân. Đó cũng chính là mong muốn và kỳ vọng của nhân dân khi đặt niềm tin vào lá phiếu của mình", Tổng Bí thư nói.

Cùng với Tổng Bí thư Tô Lâm, nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng gần 79 triệu cử tri thực hiện quyền công dân của mình trong ngày 15/3.

Cuộc bầu cử lần này có 864 ứng viên tham gia, để chọn ra 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 182 đơn vị bầu cử trên cả nước. Theo kế hoạch của Hội đồng Bầu cử quốc gia, kết quả bầu cử dự kiến được công bố vào ngày 24/3.

Kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XVI dự kiến khai mạc ngày 6/4. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét công tác tổ chức bộ máy, kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước và quyết định một số vấn đề quan trọng của nhiệm kỳ mới.