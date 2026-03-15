Hoa hậu Thanh Thủy, Lương Thùy Linh lần đầu bầu cử tại TP.HCM

Ngay từ sáng sớm ngày 15/3, không khí tại nhiều điểm bỏ phiếu trở nên rộn ràng khi đông đảo người dân đến thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Nhiều hoa hậu, á hậu, nam vương gây chú ý khi xuất hiện tại điểm bầu cử ở TP.HCM.
Trong dòng người xếp hàng chờ đến lượt bầu cử tại điểm bầu cử số 28 trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (phường Gia Định, TP.HCM), sự xuất hiện của Kiều Duy (Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024), Trần Tiểu Vy (Hoa hậu Việt Nam 2018), Võ Lê Quế Anh (Miss Grand Vietnam 2024), Thanh Thủy (Hoa hậu Quốc tế 2024)... đã thu hút sự chú ý, góp phần làm cho ngày bầu cử thêm sôi động và ý nghĩa.
Nam vương Tuấn Ngọc đến điểm bầu cử số 28 trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh từ sáng sớm.
Lương Thùy Linh (Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019), Võ Lê Quế Anh thực hiện nghi thức chào cờ trước khi tham gia bỏ phiếu bầu cử.
Hoa hậu Thanh Thủy cho biết đây là lần đầu tiên cô tham gia bỏ phiếu tại TP.HCM, nên cảm xúc rất đặc biệt. "Lần này được trực tiếp bỏ phiếu tại TP.HCM - nơi mình đang học tập và làm việc - khiến tôi cảm thấy rất ý nghĩa. Không khí ở điểm bầu cử rất trang nghiêm. Lá phiếu tuy nhỏ nhưng thể hiện tiếng nói và trách nhiệm của mỗi người đối với xã hội. Tôi hy vọng ngày càng có nhiều bạn trẻ quan tâm và tham gia bầu cử với tinh thần chủ động, tìm hiểu kỹ thông tin trước khi đưa ra lựa chọn", Thanh Thủy nói với Tri Thức - Znews.
Bà Phạm Kim Dung (sinh năm 1979), Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Giải trí Sen Vàng, bày tỏ niềm tự hào khi cầm lá phiếu cử tri trên tay. "Không chỉ riêng ngày bầu cử hôm nay, không khí cả nước nô nức đã xuất hiện từ những ngày qua. Tôi rất hạnh phúc khi cùng cử tri phường Gia Định thực hiện nghĩa vụ của công dân, nói lên tiếng nói của mình", bà cho hay.
Hình ảnh những gương mặt nổi bật trong đời sống văn hóa - giải trí tham gia ngày hội bầu cử cùng người dân địa phương cũng tạo nên những khoảnh khắc đáng chú ý trong ngày bầu cử tại TP.HCM.
