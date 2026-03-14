Thời tiết ngày bầu cử 15/3

Thông tin về thời tiết của ngày hội non sông - ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 (15/3 - ngày Chủ nhật), Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định khu vực Hà Nội từ ngày 15-16/3, đêm và sáng có khả năng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, sáng và đêm trời lạnh.

Cụ thể, ngày 15/3, sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Nhiệt độ cao nhất trong ngày 23-25 độ C. Đêm có lúc có mưa phùn và sương mù, trời lạnh, nhiệt độ từ 20-22 độ C.

Ngày 16/3, sáng sớm có lúc có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, sau không mưa. Nhiệt độ cao nhất trong ngày 24-26 độ C. Đêm không mưa, trời lạnh, nhiệt độ từ 20-22 độ C.

Xã Ô Diên (Hà Nội) sẵn sàng cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN.

Khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Riêng khu vực vùng núi có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; vùng đồng bằng và ven biển Bắc Bộ đêm và sáng có khả năng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Sáng và đêm trời rét.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa có mưa vài nơi, riêng phía Bắc sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Khu vực phía Đông của Lâm Đồng ngày nắng, đêm không mưa.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ phổ biến ít mưa, ngày nắng, riêng miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng.

Trên biển, hiện trạm Huyền Trân đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7; khu vực giữa Biển Đông đã có gió mạnh cấp 6.

Theo dự báo, đêm 14/3 và ngày 15/3, phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7; giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng cao 3-5m.Khu vực giữa Biển Đông gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, ngày gió giảm dần, biển động, sóng cao 2-4m.

Từ Khánh Hòa đến Vĩnh Long và phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa) gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 2-4 m.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo đêm 15/3 và ngày 16/3, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 3-5 m.

Vùng biển từ Khánh Hòa đến Vĩnh Long có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao từ 2-4 m. Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển: cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Trước tình hình trên, các tỉnh, thành phố khu vực ven biển cần theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của gió mạnh trên biển; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.