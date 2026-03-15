Đêm 14/3, đường phố Hà Nội rực rỡ cờ hoa biểu ngữ. Từng con phố, từng điểm bầu cử rộn ràng không khí vui tươi chờ đón ngày hội lớn. Với hơn 6 triệu cử tri và hàng nghìn khu vực bỏ phiếu, Hà Nội là một trong những địa phương có quy mô tổ chức bầu cử lớn nhất cả nước.
Tại điểm bầu cử số 25 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cán bộ tổ bầu cử kiểm tra, rà soát và vận hành thử quy trình bỏ phiếu, bảo đảm đúng quy định, đúng tiến độ theo kế hoạch đã đề ra.
Ông Đặng Quý Bằng (Tổ trưởng Tổ bầu cử khu vực bầu cử số 25 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám) cho biết công tác chuẩn bị bầu cử được triển khai chặt chẽ, có sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị, đến nay đã cơ bản sẵn sàng cho ngày bầu cử. Công tác tuyên truyền được thực hiện đầy đủ, cử tri trên địa bàn phấn khởi, xác định rõ trách nhiệm tham gia bỏ phiếu ngày 15/3 và bày tỏ sự tin tưởng, kỳ vọng đối với các ứng cử viên.
Hòm phiếu được kiểm tra, chuẩn bị và quản lý theo đúng quy định, bảo đảm an toàn, dân chủ, đúng pháp luật trong quá trình bỏ phiếu.
Trong đêm 14/3, các thành viên tổ bầu cử vẫn miệt mài kiểm tra, rà soát và vận hành thử quy trình bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 25 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám.
Thành viên tổ bầu cử kiểm tra, rà soát lại lần cuối danh sách cử tri, sẵn sàng cho ngày bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ 2026-2031.
Cán bộ an ninh cơ sở phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám trao đổi các phương án đảm bảo an ninh tại khu vực bỏ phiếu.
Tại điểm bỏ phiếu số 4 phường Hai Bà Trưng (Hà Nội), các thành viên tổ bầu cử ngồi trực tại bàn làm việc trong khu vực bỏ phiếu, theo dõi tình hình suốt đêm.
Các thành viên tổ bầu cử rà soát điều kiện cơ sở vật chất, bảo đảm đủ trang thiết bị phục vụ bầu cử, đồng thời xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy, không để xảy ra tình huống bất ngờ.
Điểm bỏ phiếu số 15 của các tổ dân phố Hàng Bạc số 1, số 2 và số 5 (phường Hoàn Kiếm) sáng đèn suốt đêm trước ngày bầu cử.
Nhiều tuyến đường tại Hà Nội được trang trí rực rỡ với các bandroll, biểu ngữ, khẩu hiệu cỡ lớn chạy trên màn hình LED tại các tuyến phố trung tâm, tạo nên không khí phấn khởi trước ngày bầu cử 15/3.
