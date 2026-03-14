Các điểm bầu cử TP.HCM sẵn sàng trước giờ G

|
Sáng 14/3, nhiều điểm bầu cử tại TP.HCM hoàn thành việc bố trí các khu vực bỏ phiếu, thông tin các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp; thể lệ, nội quy phòng bỏ phiếu, hướng dẫn cách bỏ phiếu... để các cử tri nắm bắt.
|
Để bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra an toàn, đúng quy định và thực sự trở thành ngày hội của toàn dân, nhiều điểm bầu cử tại TP.HCM đã tổ chức diễn tập công tác điều hành và phương án bảo đảm an ninh.
|
Tại khu vực bỏ phiếu số 8 phường Cầu Ông Lãnh, toàn bộ quy trình của ngày bầu cử, từ khâu đón tiếp cử tri, tổ chức khai mạc, chào cờ, thông qua thể lệ bầu cử, công tác kiểm tra hòm phiếu đã được diễn tập.
|
Trong buổi diễn tập, hòm phiếu sau khi kiểm tra rỗng, sẽ được đóng và niêm phong bằng trước khi cuộc bỏ phiếu chính thức bắt đầu, nhằm bảo đảm tính công khai, minh bạch.
|
Nghi thức chào cờ được cử hành trang trọng, mở đầu cho phần vận hành thử quy trình bầu cử.
|
“Buổi chạy thử chương trình nhằm giúp các thành viên trong tổ bầu cử làm quen với quy trình, đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể để phối hợp nhịp nhàng”, ông Huỳnh Nam Khánh - Tổ trưởng khu vực bỏ phiếu số 8, đơn vị bầu cử số 2, phường Cầu Ông Lãnh, cho biết.
|
Tại phường Sài Gòn, các khâu chuẩn bị cho ngày bầu cử đã được triển khai đồng bộ và hoàn tất theo đúng quy định.
|
Trên địa bàn phường hiện có 14 điểm bầu cử, việc niêm yết danh sách ứng cử viên, trang trí và bố trí khu vực bỏ phiếu đều được thực hiện đầy đủ.
|
Ngày 15/3, cử tri cả nước sẽ đi bỏ phiếu bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
|
Nhiều tuyến đường tại TP.HCM được trang trí rực rỡ với cờ Tổ quốc, băng rôn, pano tạo nên không khí phấn khởi trước ngày bầu cử 15/3. Ảnh: Hoài Bảo.