Đường phố rực cờ hoa trước ngày bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI

Những ngày này, không khí chuẩn bị cho cuộc bầu cử ngày 15/3 tại nhiều tuyến phố, phường của Hà Nội đang rất khẩn trương, sôi nổi khắp Thủ đô.
Khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm và nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội rực rỡ pano, biểu ngữ cổ động hướng tới ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Nhiều pano cỡ lớn, biểu ngữ và khẩu hiệu được lắp đặt trên các tuyến phố, tại các công trình lịch sử và trụ sở hành chính ở Hà Nội, tạo không khí rộn ràng hướng tới ngày bầu cử 15/3.
Không gian đô thị được trang hoàng đồng bộ, thể hiện sự kỳ vọng và niềm tin của người dân thủ đô vào sự kiện chính trị quan trọng sắp diễn ra.
Những “địa chỉ đỏ” như di tích lịch sử, công trình văn hóa hay trường học tiêu biểu của thủ đô được lựa chọn làm nơi niêm yết danh sách cử tri và danh sách người ứng cử.
Tại ngôi nhà lịch sử số 48 Hàng Ngang, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Tuyên ngôn Độc lập năm 1945, bảng niêm yết danh sách cử tri và người ứng cử được đặt ở vị trí dễ quan sát. Việc bố trí niêm yết tại các địa điểm quen thuộc góp phần tạo không khí trang trọng, đồng thời nhắc nhở người dân về trách nhiệm công dân trước ngày bầu cử.
Đình Kim Ngân (42-44 Hàng Bạc), một trong những ngôi đình rộng và cổ kính bậc nhất phố cổ Hà Nội, được bố trí làm điểm niêm yết danh sách cử tri và khu vực bỏ phiếu trên địa bàn phường Hoàn Kiếm.
Tại khu di tích đình, đền Vũ Thạch trên phố Bà Triệu, các bảng niêm yết được bố trí ở khu vực phía ngoài để người dân dễ theo dõi. Cờ Tổ quốc, băng rôn và hệ thống pano tuyên truyền được treo trang trọng, tạo không khí rộn ràng nhưng vẫn giữ được sự tôn nghiêm của không gian thờ tự.
Khi đến sinh hoạt văn hóa hoặc tham quan di tích, người dân trong khu phố có thể dễ dàng theo dõi danh sách cử tri và danh sách người ứng cử. Việc bố trí điểm niêm yết tại đây góp phần gắn kết đời sống văn hóa cộng đồng với sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.
Nhà số 5D phố Hàm Long (phường Cửa Nam, Hà Nội), nơi thành lập Chi bộ Cộng sản đầu tiên ở Việt Nam vào tháng 3/1929, cũng rộn ràng không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử.
Tại khu vực bỏ phiếu số 8 (phường Thanh Xuân), điểm niêm yết danh sách và tiểu sử tóm tắt các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đã hoàn tất công tác chuẩn bị. Theo ghi nhận, các bảng niêm yết được đặt tại vị trí dễ quan sát, giúp cử tri thuận tiện theo dõi thông tin trước ngày bầu cử.
Các cụm pano cổ động cỡ lớn cùng hệ thống biểu ngữ, khẩu hiệu được cán bộ phường, xã treo dọc nhiều tuyến đường trên địa bàn thủ đô, trong đó có đường Thanh Niên, nhằm tuyên truyền về ngày bầu cử.
Nhiều màn hình LED cỡ lớn đồng loạt hiển thị khẩu hiệu và thông tin tuyên truyền về ngày bầu cử tại các tuyến phố ở Hà Nội. Hình thức trực quan này góp phần lan tỏa thông điệp, giúp người dân dễ dàng tiếp cận thông tin và nâng cao nhận thức về sự kiện chính trị quan trọng sắp diễn ra.
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị quan trọng, nơi cử tri thực hiện quyền làm chủ, lựa chọn những đại biểu tiêu biểu đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Sự kiện này không chỉ thể hiện quyền và trách nhiệm của mỗi công dân mà còn góp phần củng cố nền dân chủ, xây dựng bộ máy chính quyền các cấp vững mạnh trong nhiệm kỳ mới.
