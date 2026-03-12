Đường phố rực cờ hoa trước ngày bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị quan trọng, nơi cử tri thực hiện quyền làm chủ, lựa chọn những đại biểu tiêu biểu đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Sự kiện này không chỉ thể hiện quyền và trách nhiệm của mỗi công dân mà còn góp phần củng cố nền dân chủ, xây dựng bộ máy chính quyền các cấp vững mạnh trong nhiệm kỳ mới.