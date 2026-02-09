Phát biểu của các lãnh đạo khi quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV

|
Ngày 7/2, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tư duy phát triển và đặc biệt là năng lực tổ chức thực hiện để đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Đánh giá thẳng thắn về thực trạng quản trị quốc gia và kỷ luật hành chính hiện nay, Tổng Bí thư chỉ rõ: “Điểm nghẽn căn bản nhất hiện nay không nằm ở đường lối, mà nằm ở năng lực biến đường lối thành kết quả phát triển cụ thể”. Người đứng đầu Đảng yêu cầu toàn hệ thống chính trị phải chuyển mạnh từ “nói” sang “làm”, kiên quyết khắc phục tình trạng nói không đi đôi với làm để đáp ứng kỳ vọng của Nhân dân.
Nói về một trong năm điểm then chốt để đưa Nghị quyết vào cuộc sống, Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ rõ: “Đột phá trong hành động phải đặc biệt chú trọng 'đột phá về con người”. Yêu cầu này đặt ra trọng tâm là phải xây dựng đội ngũ cán bộ đủ bản lĩnh chính trị, trí tuệ và năng lực tổ chức thực hiện, đồng thời phải “lấy kết quả thực tiễn làm tiêu chuẩn quan trọng nhất để đánh giá cán bộ”.
Tổng Bí thư cũng lưu ý đột phá về con người phải đi đôi với kỷ luật trách nhiệm, kiên quyết thay thế hoặc sắp xếp lại những cá nhân “hứa mà không làm, làm mà không đạt kết quả”, tuyệt đối không để sự yếu kém về năng lực thực thi làm chậm bước tiến của quốc gia. "Tập thể nào không hoàn thành nhiệm vụ thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm, không được lấy tập thể để che lấp trách nhiệm cá nhân. Cá nhân nào không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phải biết tự rút lui", ông chỉ đạo.
Trình bày Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề cập sâu về yêu cầu đổi mới mạnh mẽ trong tư duy và cách làm, chuyển mạnh từ “nhận thức” thành “hành động” để đưa Nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống. Thủ tướng yêu cầu các cấp, các ngành phải thực hiện phương châm “lựa chọn đúng - triển khai nhanh - làm đến nơi đến chốn” đồng thời kiên quyết “khắc phục triệt để tình trạng ‘nói nhiều, làm ít’, ‘nói hay, làm dở’, ‘nói không đi đôi với làm’”.
Trình bày báo cáo chuyên đề về công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng, ông Lê Minh Hưng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, khẳng định nhiệm vụ trọng tâm là: “Sửa đổi, bổ sung Quy định thi hành Điều lệ Đảng, trình Ban Chấp hành Trung ương xem xét tại Hội nghị Trung ương 2 và ban hành trong năm 2026”. Theo ông, việc rà soát và sửa đổi sẽ tập trung vào các quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác, quy chế làm việc của các cấp ủy, tổ chức đảng; tăng cường phân cấp, ủy quyền cho ban thường vụ, thường trực cấp ủy; đẩy mạnh chuyển đổi số trong tổ chức và hoạt động của Đảng, bảo đảm bộ máy vận hành thông suốt, đồng bộ sau sắp xếp.
Phân tích về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, bà Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhấn mạnh yêu cầu thắt chặt mối quan hệ mật thiết giữa Đảng và Nhân dân. Một trong những giải pháp trọng tâm được bà chỉ rõ là: “Tăng cường tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân và kịp thời giải quyết kiến nghị chính đáng, hợp pháp của Nhân dân”.
Tại Hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng, nhấn mạnh yêu cầu phát huy nội lực để tiến tới tự chủ chiến lược. Định hướng phát triển công nghiệp quốc phòng, Bộ trưởng chỉ rõ cần "phát triển đa dạng, có tính lưỡng dụng, góp phần tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, chuyển từ cơ bản là mua sắm sang tự chủ, tự sản xuất, và phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước". Đây là bước đột phá then chốt để xây dựng tiềm lực quân sự, giúp bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới
Nói về nhận thức, tư duy mới về an ninh trong Nghị quyết Đại hội XIV, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an, khẳng định: “An ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới là 'an ninh chủ động', 'an ninh bao trùm', 'an ninh kiến tạo' và 'kỷ luật thực thi'”. Tư duy này đánh dấu bước đột phá khi chuyển mạnh từ trạng thái "bảo vệ, phục vụ" sang "kiến tạo phát triển", lấy an ninh trật tự làm động lực trực tiếp và tạo thuận lợi cao nhất cho sự đi lên của đất nước.
Chia sẻ về những vấn đề mới, cốt lõi của Đại hội XIV, ông Trịnh Văn Quyết, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, khẳng định con người là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng. Phân tích vai trò then chốt của đội ngũ thực thi trong việc đưa Nghị quyết vào cuộc sống, ông chỉ rõ: “Thực tiễn đã chứng minh: Đường lối đúng đến đâu mà cán bộ yếu kém thì cũng không thành công; ngược lại, cán bộ tốt có thể biến chủ trương đúng đắn, hợp lý thành kỳ tích”.
Trong bối cảnh địa chính trị thế giới đầy biến động, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh yêu cầu cốt lõi: “Tuyệt đối không để đất nước bị động, bất ngờ trong bất kỳ tình huống nào”. Theo ông, giữ vững quyền chủ động không chỉ giúp bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích chính đáng của dân tộc mà còn bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định cho sự phát triển của đất nước. Đây chính là chìa khóa để phát triển đối ngoại tương xứng với tầm vóc lịch sử và vị thế mới của dân tộc.
Ông Trần Sỹ Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, khi trình bày chuyên đề về đổi mới công tác kiểm tra, giám sát đã lưu ý yêu cầu chuyển mạnh tư duy từ "bị động" sang "chủ động" để đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới. Để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh và nâng cao tính răn đe, ông chỉ rõ cần chuyển trọng tâm sang giám sát thường xuyên nhằm chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, “ngăn chặn vi phạm từ khi mới manh nha, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành vi phạm lớn”.
Phân tích về Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2026-2030, ông Nguyễn Thanh Nghị - Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương - nói: “Xây dựng, hoàn thiện thể chế phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; bảo đảm phát triển văn hoá ngang tầm với chính trị, kinh tế, xã hội theo tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW”. Đây là ưu tiên cốt lõi nhằm phát huy sức mạnh văn hóa thành nguồn lực nội sinh và động lực mạnh mẽ cho sự phát triển bền vững đất nước.
Theo ông Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Việt Nam đang hướng tới cuộc “đại tổng kết” 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng (1930-2030) với quy mô chiến lược quốc gia chưa từng có nhằm nhìn lại chặng đường lịch sử vẻ vang của dân tộc. Đây là cơ sở then chốt giúp Đảng “định hình một tầm nhìn xuyên thế kỷ về vị thế, vai trò và khát vọng phát triển Việt Nam”, từ đó hoạch định các đường lối đưa đất nước vươn mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên phát triển mới.