Phát biểu của các lãnh đạo khi quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV

Tổng Bí thư cũng lưu ý đột phá về con người phải đi đôi với kỷ luật trách nhiệm, kiên quyết thay thế hoặc sắp xếp lại những cá nhân “hứa mà không làm, làm mà không đạt kết quả”, tuyệt đối không để sự yếu kém về năng lực thực thi làm chậm bước tiến của quốc gia. "Tập thể nào không hoàn thành nhiệm vụ thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm, không được lấy tập thể để che lấp trách nhiệm cá nhân. Cá nhân nào không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phải biết tự rút lui", ông chỉ đạo.