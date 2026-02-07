Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tổng Bí thư làm Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo

  • Thứ bảy, 7/2/2026 20:34 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Bộ Chính trị đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam và định hướng lãnh đạo đất nước trong 100 năm tiếp theo. Theo quyết định của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm làm Trưởng Ban Chỉ đạo.

Ngày 7/2, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tại hội nghị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn trình bày chuyên đề “Đề cương Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930-2030), định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo (2030 - 2130) và Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội”.

Tong Bi thu To Lam anh 1

Ông Đoàn Minh Huấn. Ảnh: Như Ý

Ông Đoàn Minh Huấn cho biết, mục đích tổng kết nhằm đánh giá toàn diện, khách quan và khoa học tiến trình 100 năm lãnh đạo cách mạng của Đảng, nhất là những thành tựu vĩ đại mà Đảng đã lãnh đạo nhân dân giành được trên tất cả các lĩnh vực; đồng thời thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, góp phần làm sáng tỏ và sâu sắc lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Thông qua tổng kết, khẳng định vai trò, năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Thông qua tổng kết cũng làm sâu sắc thêm những quy luật vận động và phát triển của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng; đúc kết những bài học lớn mang tính quy luật về sự lãnh đạo của Đảng, góp phần phát triển và hoàn thiện nền tảng tư tưởng, hệ thống lý luận, đường lối của Đảng, tiếp tục khẳng định và làm sâu sắc giá trị, sức sống của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh mới….

Theo ông Huấn, trên cơ sở nhìn lại một cách toàn diện, sâu sắc chặng đường 100 năm đã qua để rút ra các bài học mang tính quy luật, định hình hệ tri thức chiến lược, làm nền cho xác định tầm nhìn, mục tiêu, phương hướng Đảng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tới (2030–2130).

Trong phần trình bày, ông Đoàn Minh Huấn cho biết, Bộ Chính trị đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam và định hướng lãnh đạo đất nước trong 100 năm tiếp theo. Theo quyết định của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm làm Trưởng Ban Chỉ đạo.

Các Phó trưởng Ban Chỉ đạo gồm: Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú (Phó trưởng ban thường trực); Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; Giám đốc Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn; Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng.

Ngoài ra, Ban chỉ đạo có nhiều ủy viên, gồm: Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Thường trực Ban Bí thư: Lê Hồng Anh, Trần Quốc Vượng; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí; Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh; Chủ nhiệm Tổng Cục chính trị QĐND Việt Nam Nguyễn Trọng Nghĩa; Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị; nguyên Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa; nguyên Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang; Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang; nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng; Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng Nguyễn Văn Nên; Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà; Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng; Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Thị Thu Hà.

