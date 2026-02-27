Ông Trần Hồng Thái điều hành Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam

Thủ tướng giao ông Trần Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Thường trực Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, điều hành hoạt động của Viện.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký các quyết định về nhân sự lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Cụ thể, tại Quyết định số 345/QĐ-TTg ngày 26/2/2026, Thủ tướng giao ông Trần Hồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Thường trực Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, điều hành hoạt động của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đến khi cấp có thẩm quyền kiện toàn chức danh Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam theo quy định.

Theo Quyết định số 344/QĐ-TTg ngày 26/2/2026 của Thủ tướng Chính phủ, ông Châu Văn Minh, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thôi giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam để bố trí công tác khác theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Ông Châu Văn Minh thôi giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam để tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030.