Giải cứu tài xế mắc kẹt trong xe trộn bê tông lật xuống ao.

Chiếc xe trộn bê tông bất ngờ lật nghiêng xuống ao, nước dâng nhanh khiến tài xế mắc kẹt, hoảng loạn và khó thở. Chạy đua với thời gian, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Bắc Ninh kịp thời đưa nạn nhân ra ngoài an toàn.

Ngày 19/3, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Gia Bình (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Bắc Ninh) đã kịp thời cứu sống một nạn nhân bị mắc kẹt trong xe trộn bê tông lật xuống ao.

Theo thông tin ban đầu, lực lượng chức năng nhận được tin báo về việc một người bị mắc kẹt trong xe trộn bê tông bị lật nghiêng xuống ao tại thôn Vàng Thôn, xã Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.

Ngay sau khi tiếp nhận, đơn vị đã khẩn trương điều động 1 xe cứu nạn cùng 6 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận hiện trường, triển khai phương án cứu hộ.

Tại hiện trường, chiếc xe trộn bê tông bị lật dưới nước, có dấu hiệu tiếp tục tụt sâu. Nước tràn vào cabin khiến nạn nhân rơi vào trạng thái hoảng loạn.

Trong khi chờ phương tiện cẩu hỗ trợ, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã lập tức tiếp cận, trực tiếp giữ, nâng phần đầu nạn nhân lên khỏi mặt nước, đồng thời trấn an tinh thần để duy trì sự tỉnh táo.

Sau 45 phút nỗ lực, lực lượng chức năng đã đưa được nạn nhân ra khỏi xe, lên bờ an toàn và chuyển đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Gia Bình. Nạn nhân được xác định là anh Vũ Văn Huynh (SN 1978, trú tại thôn Cáp Trên, xã Trung Kênh, tỉnh Bắc Ninh). Anh Huynh bị dập cơ cẳng chân trái, hiện được các bác sĩ theo dõi, điều trị.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do trong quá trình điều khiển phương tiện, tài xế đi vào khu vực nền đất yếu ven đường, dẫn đến xe bị lật xuống ao.