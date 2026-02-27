Thiếu tướng công an: Lần đầu tội phạm tại TP.HCM giảm mạnh dịp tết

Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Phó giám đốc Công an TP.HCM, cho biết lần đầu tiên trong những năm gần đây, tội phạm về trật tự xã hội giảm được hơn 25% so với năm trước.

Chiều 27/2, UBND TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức, chăm lo Tết Bính Ngọ năm 2026; đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 2 và hai tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 3. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được chủ trì buổi họp.

Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp trao đổi tại buổi họp. Ảnh: Phú Lữ.

Về tình hình an ninh trật tự trong tháng 2, đặc biệt là dịp Tết Bính Ngọ, Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó giám đốc Công an TP.HCM, cho biết Công an TP.HCM đã triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các sự kiện trong những ngày tết.

Công an TP.HCM đã triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, trấn áp, không để xảy ra tình trạng các băng nhóm tội phạm hoạt động lộng hành, nhất là tội phạm đường phố.

Hạn chế và kiểm soát tốt tình hình trên không gian mạng. Các đối tượng hoạt động trên không gian mạng có liên quan đến an ninh trật tự xã hội đều được xử lý kiên quyết, dứt điểm.

Riêng tội phạm liên quan đến an ninh, chính trị cũng được kiểm soát. Đặc biệt, lần đầu tiên trong những năm gần đây, tội phạm về trật tự xã hội giảm được hơn 25% so với liền kề và giảm hơn 27% so với cùng kỳ.

“Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đợt cao điểm dịp Tết lại chứng kiến tỷ lệ tội phạm giảm xuống”, ông Đẹp nói.

Rà soát các vụ việc phức tạp liên quan dự án bất động sản

Về nhiệm vụ thời gian tới, Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp cho biết, Công an TP.HCM xác lập ngay trạng thái bình thường sau tết để tiến hành thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt là triển khai thực hiện Nghị quyết 02 của Thành ủy về kiểm soát ma túy.

“Nếu kiểm soát được ma túy, tất cả các loại tội phạm khác và tình hình an ninh trật tự sẽ chuyển biến tốt hơn”, ông nêu và nói điều này sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo môi trường lành mạnh, ổn định để doanh nghiệp và người dân an tâm sản xuất, kinh doanh.

Cùng với đó, Công an thành phố cũng rà soát các vụ việc phức tạp liên quan đến các dự án bất động sản, cơ sở tôn giáo. Theo ông Đẹp, sau khi sáp nhập TP.HCM với Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, nhiều dự án bất động sản trước đây đã giải quyết gần xong nhưng nay các doanh nghiệp có dấu hiệu “chai lì” trở lại. Điều này dẫn đến tình trạng người dân khiếu kiện nhiều hơn, nhất là liên quan đến giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà ở.

Mặt khác, Công an TP.HCM sẽ tập trung đợt cao điểm tổng rà soát, kiểm tra cư trú và các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự. Đồng thời, kiểm tra, xử lý việc lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng lề đường, vỉa hè để thiết lập lại trật tự văn minh đô thị, trật tự đường phố...

Đối với nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 3, ông Đẹp cho biết, Công an thành phố sẽ phối hợp với Bộ Tư lệnh thành phố tham mưu lãnh đạo thành phố thực hiện tốt công tác giao nhận quân, đồng thời đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn.