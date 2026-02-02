Người phụ nữ đột tử khi hát ở tiệc tất niên tại TP.HCM

Theo thông tin ban đầu, vào chiều 31/1, bà Đ.T.T.V. (55 tuổi, ngụ TP.HCM) dự tiệc tất niên của công ty tổ chức tại một nhà hàng trên đường Lý Thường Kiệt, phường Dĩ An.
|
Khi đang hát trên sân khấu, bà V. bất ngờ ngã xuống và tử vong sau đó.
Khi đang hát trên sân khấu, bà V. bất ngờ ngã xuống và tử vong sau đó.
Ngay sau khi xảy ra sự việc, công an địa phương lập tức đến hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, trích xuất hình ảnh camera để điều tra làm rõ.
Đến nay, cơ quan chức năng đã có kết quả nguyên nhân tử vong của người phụ nữ. Theo đó, qua khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng xác định bà V. tử vong do bệnh lý phù phổi.
Nạn nhân có tiền sử bệnh tim, phổi và đang sử dụng thuốc điều trị.
Thành phố Hồ Chí Minh qua hơn 300 ảnh tư liệu quý
Hơn 300 năm qua, những công trình kiến trúc, những nét sinh hoạt văn hóa tại vùng đất này đã lắng đọng vào phố thị và tâm hồn của cộng đồng dân cư nơi đây, kết tinh thành di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của Sài Gòn - Gia Định - Thành phố HồQ Chí Minh.
Cuốn sách Di Sản Sài Gòn - Thành Phố Hồ Chí Minh do Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh và Tạp chí Xưa và Nay phối hợp thực hiện tập hợp hơn 300 bức ảnh quý hiếm của Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh, bao quát lịch sử - văn hóa - xã hội vùng đất này.