Tai nạn lao động do ngạt khí, 2 công nhân tử vong ở TP.HCM

Trong quá trình xuống kiểm tra hố ga, một người bất ngờ bị ngạt và kêu cứu, đồng nghiệp bên trên xuống hố ứng cứu nhưng người này cũng bị ngạt và không thể tự lên.

Hố ga ở cổng chợ Ngọc Hà, khu phố Ngọc Hà, phường Phú Mỹ nơi 2 công nhân tử vong do bị ngạt khí. Ảnh: TTXVN phát

Ngày 15/1, đại diện Ủy ban Nhân dân phường Phú Mỹ (Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra sự cố ngạt khí khiến hai công nhân tử vong.

Theo đó, khoảng gần 12 giờ ngày 15/1, hai nam công nhân mở nắp hố ga ở khu vực cổng chợ Ngọc Hà để kiểm tra.

Trong quá trình làm việc, một người xuống bên dưới bằng thang thì bất ngờ bị ngạt và kêu cứu, đồng nghiệp bên trên lập tức xuống hố để ứng cứu nhưng người này cũng bị ngạt, không thể tự lên.

Người dân xung quanh hô hoán, thả dây cứu hộ song bất thành. Họ không thể xuống do nguy cơ tiếp tục bị gặp nạn nên báo lực lượng chức năng của phường.

Công an phường Phú Mỹ cùng lực lượng cứu hộ đã sử dụng mặt nạ oxy, dây chuyên dụng và thiết bị thông khí để tiếp cận, đưa các nạn nhân lên khỏi hố ga. Tuy nhiên, cả hai trường hợp đều tử vong.

Hố ga xảy ra sự cố nằm ngay cổng chợ Ngọc Hà, miệng hố có đường kính ước chừng hơn 60 cm.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường, khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc. Hiện danh tính các nạn nhân đang được xác minh.