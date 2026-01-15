Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Tai nạn lao động do ngạt khí, 2 công nhân tử vong ở TP.HCM

  • Thứ năm, 15/1/2026 18:57 (GMT+7)
  • 12 giờ trước

Trong quá trình xuống kiểm tra hố ga, một người bất ngờ bị ngạt và kêu cứu, đồng nghiệp bên trên xuống hố ứng cứu nhưng người này cũng bị ngạt và không thể tự lên.

Hố ga ở cổng chợ Ngọc Hà, khu phố Ngọc Hà, phường Phú Mỹ nơi 2 công nhân tử vong do bị ngạt khí. Ảnh: TTXVN phát

Ngày 15/1, đại diện Ủy ban Nhân dân phường Phú Mỹ (Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra sự cố ngạt khí khiến hai công nhân tử vong.

Theo đó, khoảng gần 12 giờ ngày 15/1, hai nam công nhân mở nắp hố ga ở khu vực cổng chợ Ngọc Hà để kiểm tra.

Trong quá trình làm việc, một người xuống bên dưới bằng thang thì bất ngờ bị ngạt và kêu cứu, đồng nghiệp bên trên lập tức xuống hố để ứng cứu nhưng người này cũng bị ngạt, không thể tự lên.

Người dân xung quanh hô hoán, thả dây cứu hộ song bất thành. Họ không thể xuống do nguy cơ tiếp tục bị gặp nạn nên báo lực lượng chức năng của phường.

Công an phường Phú Mỹ cùng lực lượng cứu hộ đã sử dụng mặt nạ oxy, dây chuyên dụng và thiết bị thông khí để tiếp cận, đưa các nạn nhân lên khỏi hố ga. Tuy nhiên, cả hai trường hợp đều tử vong.

Hố ga xảy ra sự cố nằm ngay cổng chợ Ngọc Hà, miệng hố có đường kính ước chừng hơn 60 cm.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường, khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc. Hiện danh tính các nạn nhân đang được xác minh.

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

https://www.vietnamplus.vn/tp-ho-chi-minh-tai-nan-lao-dong-do-ngat-khi-2-cong-nhan-tu-vong-post1088644.vnp

TTXVN

công nhân TP.HCM TP.HCM ngạt khí tai nạn lao động tử vong

    Đọc tiếp

    TP.HCM thong tin ve du an 15 nam chua hoan thanh hinh anh

    TP.HCM thông tin về dự án 15 năm chưa hoàn thành

    21 phút trước 06:55 16/1/2026

    0

    Dự án BOT mở rộng xa lộ Hà Nội và đoạn quốc lộ 1 từ nút giao Trạm 2 cũ đến Tân Vạn hơn 15 năm triển khai vẫn còn nhiều đoạn chưa hoàn thành, nhất là khu vực qua Bình Dương (cũ).

    Xe container chay ngun ngut tren quoc lo qua Dong Nai hinh anh

    Xe container cháy ngùn ngụt trên quốc lộ qua Đồng Nai

    32 phút trước 06:44 16/1/2026

    0

    Xe đầu kéo container khi lưu thông trên quốc lộ 51 theo hướng từ Đồng Nai đi TP.HCM, bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt. Rất may tài xế đã kịp đỗ xe vào lề và rời khỏi phương tiện an toàn.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý