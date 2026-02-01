Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Nam sinh lớp 9 chạy xe chở 3, hai người tử vong

  • Chủ nhật, 1/2/2026 17:38 (GMT+7)
  • 37 phút trước

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại TP. Huế vào rạng sáng làm hai người tử vong, một người bị thương.

Sáng 2/1, thông tin từ UBND phường Hương An (TP. Huế) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm hai người tử vong, một người bị thương.

Tai nan anh 1Tai nan anh 2

Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm hai người tử vong. Ảnh: N. Hoàng.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 1h53 sáng cùng ngày. Thời điểm trên, xe máy mang biển kiểm soát 75F1-964.xx lưu thông trên đường Lý Thái Tổ, đoạn qua phường Hương An (TP. Huế) bất ngờ tự gây tai nạn.

Phương tiện do em T. (SN 2011, học sinh lớp 9) điều khiển, chở theo hai người là H.T.K. (SN 2009) và Đ.S. (SN 2007, cùng trú tại TP. Huế).

Hậu quả, em T. và Đ.S. tử vong tại chỗ; nạn nhân H.T.K. bị thương được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Ngay sau vụ việc, lực lượng chức năng phường Hương An đã có mặt bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông, điều tra nguyên nhân tai nạn.

Ngọc Văn/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

