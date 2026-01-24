Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xe tải tông chết 3 con bò ở Đắk Lắk

  • Thứ bảy, 24/1/2026 13:15 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Một xe tải chở vật liệu xây dựng lao vào nhiều phương tiện tại đường tránh phía Tây Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) khiến một tài xế bị thương, tông chết 3 con bò.

Trưa 24/1, Công an tỉnh Đắk Lắk đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra trên tuyến đường tránh phía Tây Buôn Ma Thuột, khiến một tài xế bị thương và nhiều tài sản hư hỏng.

Xe tai tong 3 bo anh 1

Xe ôtô tải chở vật liệu xây dựng lao lên giải phân cách, hư hỏng đầu xe.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 9h15 cùng ngày, tại khu vực nút giao vòng xoay Phạm Ngũ Lão, thuộc tuyến đường tránh phía Tây Buôn Ma Thuột.

Thời điểm trên, xe ôtô tải chở vật liệu xây dựng mang biển kiểm soát 47H-049.xx do ông Nguyễn Văn M. (45 tuổi, trú xã Ea Đar, tỉnh Đắk Lắk) lái. Khi đến vòng xoay Phạm Ngũ Lão, xe tải lao thẳng về phía trước, tông vào xe ôtô tải do ông P.P.S. (43 tuổi, trú phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk) lái, đang dừng chờ đèn đỏ cùng chiều.

Sau cú va chạm, xe tải chở vật liệu xây dựng tiếp tục lao nhanh về phía trước, tông vào bên hông xe ôtô con do ông T.T.T. (39 tuổi, trú phường Buôn Ma Thuột) lái.

Xe tai tong 3 bo anh 2

3 con bò của người dân bị tông chết.

Chưa dừng lại, chiếc xe tải này tiếp tục tông trúng 3 con bò của người dân, rồi lao thêm khoảng 500 m, va vào dải phân cách, làm đổ trụ đèn chiếu sáng bên đường trước khi dừng lại.

Vụ tai nạn khiến tài xế Nguyễn Văn M. bị thương nhẹ, được đưa đi sơ cứu. Hiện cơ quan chức năng đang kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với tài xế này.

Tại hiện trường, các phương tiện liên quan bị hư hỏng nặng, nhiều bộ phận biến dạng. Theo một số nhân chứng, xe tải chở vật liệu xây dựng có dấu hiệu mất phanh. Rất may, thời điểm xảy ra tai nạn, lưu lượng phương tiện qua khu vực không đông nên không gây thiệt hại nghiêm trọng về người.

Hiện Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

