Nhiều lỗi vi phạm trong tai nạn thảm khốc ở Thanh Hóa

Nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc trên cao tốc ở Thanh Hoá làm 10 người thương vong xuất phát từ nhiều lỗi vi phạm của các tài xế.

Liên quan vụ tai nạn thảm khốc làm 10 người thương vong trên cao tốc ở Thanh Hoá, Cục CSGT (Bộ Công an) xác định có nhiều lỗi vi phạm của các tài xế liên quan đến vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Đình Anh.

Theo Cục CSGT, vụ tai nạn xảy ra lúc 3h40' ngày 14/1 tại Km 334+300 cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ - Mai Sơn - QL45 - Nghi Sơn (hướng Thanh Hoá - Hà Nội) thuộc xã Đồng Tiến (tỉnh Thanh Hoá). Đoạn tuyến cao tốc có dải phân cách cứng ở giữa, một chiều đường có 2 làn đường, không có làn dừng khẩn cấp.

Có 3 ôtô liên quan tới vụ tai nạn liên hoàn gồm xe khách (loại 15 chỗ) biển số 38C - 229.xx (trên xe chở theo 11 hành khách); xe ôtô đầu kéo biển số 35A - 463.xx kéo theo rơ-móc biển số 35RM-005.xx và xe đầu kéo biển số 36C - 111.xx kéo rơ-móc biển số 36RM - 001.xx.

Theo xác định, xe khách biển số 38C - 229.xx do tài xế Phan Văn Tr. (SN 1986, trú xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) tông vào đuôi xe ôtô đầu kéo biển số 35A - 463.xx kéo theo rơ-móc biển số 35RM - 005.xx đang đỗ phía trước cùng chiều. Sau đó, xe ôtô đầu kéo biển số 36C - 111.xx kéo rơ-móc biển số 36RM - 001.xx tiếp tục đâm vào đuôi xe ôtô khách và đuôi xe đầu kéo biển số 35A - 463.xx.

Qua xác minh, điều tra ban đầu, lực lượng CSGT đánh giá sơ bộ nguyên nhân do lái xe khách không chú ý quan sát (mặc dù di chuyển với tốc độ khoảng 75-80 km/h trên đoạn đường nhựa bằng phẳng, không có chướng ngại vật, không bị che khuất tầm nhìn); không đảm bảo về tốc độ và khoảng cách an toàn, dẫn đến đang đi ở làn đường bên phải theo hướng di chuyển, thấy phía trước có xe ben biển số 35A - 463.xx kéo theo rơ-móc biển số 35RM - 005.xx đang dừng đỗ (không bật đèn cảnh báo, không đặt cảnh báo) và thấy làn đường bên trái trống nên điều khiển xe chuyển hướng sang làn đường bên trái. Tuy nhiên, phần đầu xe bên phải (phần cánh cửa phụ xe) va vào đuôi xe tải ben biển số 35A - 463.xx.

Lực lượng chức năng xác định có nhiều lỗi vi phạm của các phương tiện liên quan đến vụ tai nạn. Ảnh: Đình Anh.

Ngay sau đó, ôtô đầu kéo biển số 36C - 111.xx kéo rơ-móc biển số 36RM - 001.xx đi phía sau không quan sát, không giữ khoảng cách an toàn, đâm vào hông xe bên phải của xe khách và đâm trực diện vào đuôi xe ben phía trước.

Liên quan đến những người bị thương trong vụ tai nạn, theo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá, sáng 14/1, đơn vị tiếp nhận nhiều nạn nhân trong vụ tai nạn vào cấp cứu. Trong số này có một người được xác định tử vong trước khi đến bệnh viện. Bốn bệnh nhân bị đa chấn thương nặng gồm Đ.V.N. (SN 1956), Đ.H. (SN 1962), T.A.V. (SN 1968) và Đ.V.H. (SN 1972) được chuyển gấp ra bệnh viện tuyến trên ở Hà Nội để tiếp tục điều trị, một số người còn lại bị thương nhẹ, chỉ cần sơ cứu, không phải nhập viện.

Danh tính 4 người chết được xác định là ông P.Đ.N (60 tuổi); ông T.Q. (64 tuổi) và em V.Đ.Q.A. (17 tuổi) cùng trú thôn Minh Hương (xã Đồng Lộc) và ông H.B.A. (50 tuổi, trú thôn Đình Cương, xã Đồng Lộc). Lãnh đạo UBND xã Đồng Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, tất cả các nạn nhân đều là người địa phương, có mối quan hệ ruột thịt, họ hàng, anh em thân thiết. Thời điểm xảy ra tai nạn, họ di chuyển trên xe khách để ra một tỉnh phía Bắc để thăm nhà thông gia, chuẩn bị cho đám cưới sắp tới.