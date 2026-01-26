Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xã hội

Xử phạt tài xế xe container chở 25 kiệu gạch

  • Thứ hai, 26/1/2026 19:07 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Lực lượng CSGT Hà Nội xử phạt tài xế Nguyễn Văn D. lái xe container chở 25 kiệu gạch chằng buộc không bảo đảm an toàn, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông.

Phat container 25 kien gach anh 1

Chiếc xe ô tô chở gạch không chằng buộc cẩn thận gây nguy hiểm cho các phương tiện khác.

Khoảng 23h15 ngày 25/1, tại đường khu đô thị Nam An Khánh, xã An Khánh, lực lượng Cảnh sát giao thông phát hiện xe ôtô tải BKS 29H-895.xx kéo theo rơ-moóc 90R-010.xx do Nguyễn Anh D. (SN 1985, trú tại xã Duy Tân, tỉnh Ninh Bình) cầm lái, vận chuyển 25 kiệu gạch có chằng buộc nhưng không bảo đảm an toàn, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông.

Căn cứ quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi trên bị xử phạt từ 8 tới 12 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe đối với người điều khiển phương tiện.

Lực lượng CSGT khuyến cáo người điều khiển phương tiện khi vận chuyển hàng hóa cần chằng buộc đúng quy định, bảo đảm an toàn. Khi tiếp nhận phản ánh của người dân về các hành vi vi phạm tương tự, lực lượng chức năng sẽ nhanh chóng kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định.

Trước đó, hôm 24/1, chiếc xe đầu kéo chở nhiều thùng sắt chạy trên quốc lộ 51, hướng TP.HCM đi Đồng Nai. Đang chạy, xe thắng gấp khiến các khối sắt nặng hàng chục tấn bị đứt dây buộc, dồn về trước, khiến cabin xe đầu kéo bị biến dạng hoàn toàn. Tài xế mắc kẹt trong cabin được người dân phá cửa đưa ra ngoài.

Hai cột sắt dùng để cố định các khối sắt cũng rơi xuống đường. Nhiều người đi đường và người dân xung quanh khu vực không khỏi kinh hoàng khi chứng kiến vụ việc. May mắn thời điểm xảy ra tai nạn, lượng xe qua khu vực ít nên không xảy ra va chạm với các phương tiện khác.

Xe container kéo lê xe máy, thanh niên tử vong ở TP.HCM

Sau va chạm, hai nạn nhân cùng xe máy bị xe đầu kéo container kéo lê nhiều mét khiến một người tử vong tại chỗ, người còn lại bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu.

11:18 14/1/2026

Xe container nghiền nát ôtô con trong vụ va chạm liên hoàn

Tai nạn liên hoàn xảy ra trên QL1 đoạn qua Vũng Áng (Hà Tĩnh) khi container lao vào nhiều xe cùng chiều, ôtô con bị ép dưới gầm xe tải, nhiều người bị thương.

15:06 12/1/2026

Sau cú ôm cua, xe container 'phơi bụng' trên đường ở TP.HCM

Sau khi ôm cua, vừa ra khỏi vòng xoay Tân Hiệp (TP.HCM), chiếc xe đầu kéo container bị lật ngang. Người đi đường kíp thời giải cứu tài xế ra khỏi cabin.

11:32 16/1/2026

Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

