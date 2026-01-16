Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Sau cú ôm cua, xe container 'phơi bụng' trên đường ở TP.HCM

  • Thứ sáu, 16/1/2026 11:32 (GMT+7)
  • 9 giờ trước

Sau khi ôm cua, vừa ra khỏi vòng xoay Tân Hiệp (TP.HCM), chiếc xe đầu kéo container bị lật ngang. Người đi đường kíp thời giải cứu tài xế ra khỏi cabin.

Sáng 16/1, một chiếc xe đầu kéo container đang lưu thông trên đường Nguyễn Văn Linh hướng từ phường Bình Dương đi phường Tân Khánh thì bị lật.

Xe đầu kéo container lật giữa đường.

Theo thông tin ban đầu, xe đầu kéo nói trên do tài xế P.G.N. (SN 1986, quê Thanh Hóa) điều khiển, khi vừa qua khoải vòng xoay Tân Hiệp (phường Tân Hiệp, TP.HCM) thì bất ngờ mất lái chao đảo rồi lật ngang trên đường.

Thời điểm xe đầu kéo bị lật, người tham gia giao thông tương đối vắng nên không gây thương. Ngay sau khi xảy ra tai nạn, người đi đường chạy tới hỗ trợ, đưa tài xế ra khỏi cabin.

Hai xe cẩu lớn được điều đến hiện trường để di chuyển xe đầu kéo container.

Tại hiện trường, xe container lật ngang nằm trên đường ĐT.746, sát dải phân cách, hư hỏng nặng.

Đến 9h30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã điều xe cẩu đến xử lý hiện trường, giao thông qua khu vực trở lại bình thường.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Xe container kéo lê xe máy, thanh niên tử vong ở TP.HCM

Sau va chạm, hai nạn nhân cùng xe máy bị xe đầu kéo container kéo lê nhiều mét khiến một người tử vong tại chỗ, người còn lại bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu.

11:18 14/1/2026

Xe container nghiền nát ôtô con trong vụ va chạm liên hoàn

Tai nạn liên hoàn xảy ra trên QL1 đoạn qua Vũng Áng (Hà Tĩnh) khi container lao vào nhiều xe cùng chiều, ôtô con bị ép dưới gầm xe tải, nhiều người bị thương.

15:06 12/1/2026

4 xe container và xe tải tông liên hoàn ở TP.HCM

Vụ va chạm giữa 2 xe đầu kéo và 2 xe tải tại giao lộ Lê Lợi - Dương Công Khi, xã Hóc Môn (TP.HCM) khiến tài xế bị thương, giao thông ùn tắc kéo dài.

12:14 7/1/2026

Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

https://tienphong.vn/sau-cu-om-cua-xe-dau-keo-phoi-bung-nam-chenh-enh-tren-duong-o-tphcm-post1813351.tpo

Hương Chi/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

