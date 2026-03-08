Tin không khí lạnh mới nhất: Miền Bắc mưa rét 2 ngày

Cơ quan khí tượng phát đi bản tin về đợt không khí lạnh sắp tác động đến miền Bắc nước ta gây mưa rét trong hai ngày, nhiệt độ thấp nhất có nơi dưới 14°C.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho hay ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Bắc Bộ hiện có mưa ở một vài nơi.

Khoảng sáng 9/3, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng yếu đến vùng núi phía Bắc, từ chiều và đêm cùng ngày sẽ ảnh hưởng mạnh hơn đến Đông Bắc Bộ, sau đó đến Bắc Trung Bộ, hầu hết các nơi ở khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, trời rét trở lại trong 2 ngày. Ảnh: Minh họa.

Trên đất liền, gió chuyển hướng đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ tối và đêm 9-10/3, Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển rét cả ngày.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 15-18°C, vùng núi có nơi dưới 14°C.

Thời tiết Hà Nội cũng xuất hiện mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông từ đêm 8-10/3. Từ tối và đêm 9-10/3, khu vực này chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Hà Nội dao động 16-18°C.

Ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ ngày 9-10/3, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to và dông. Các địa phương từ Hà Tĩnh đến phía Đông Gia Lai có mưa, mưa vừa và rải rác dông, có nơi mưa to.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển, từ trưa và chiều tối 9/3, vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 5, sau tăng lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 1,5-2,5 m.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6, vùng biển phía Đông Bắc có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 3-5 m.

Từ gần sáng 10/3, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Đồng Tháp gió chuyển hướng đông bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 1-2 m.