Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Cảnh báo dông, lốc, sét và mưa lớn cục bộ tại khu vực nội thành Hà Nội

  • Chủ nhật, 8/3/2026 09:24 (GMT+7)
  • 52 phút trước

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo vùng mây đối lưu đang phát triển, gây mưa tại một số khu vực ngoại thành và có xu hướng lan vào nội thành Hà Nội trong những giờ tới.

Theo dõi từ ảnh vệ tinh, số liệu định vị dông sét và ra đa thời tiết, trong khoảng 3 giờ qua, một vùng mây đối lưu đang phát triển mạnh và gây mưa tại các khu vực Yên Xuân, Phú Cát và Hòa Lạc. Khối mây này hiện có xu hướng di chuyển và mở rộng về phía khu vực nội thành thành phố Hà Nội.

Canh bao dong, loc, set anh 1

Ảnh từ vệ tinh. Ảnh: Trung tâm KTTV Quốc gia.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết trong những giờ tới, vùng mây đối lưu nói trên sẽ tiếp tục gây mưa tại các khu vực đã nêu, sau đó có khả năng lan sang các phường, xã khác trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Trong quá trình phát triển của mây dông, người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm có thể xảy ra như lốc, sét và gió giật mạnh.

Cơ quan chức năng cũng cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét và mưa đá ở mức cấp 1.

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

https://vov.vn/xa-hoi/canh-bao-dong-loc-set-va-mua-lon-cuc-bo-tai-khu-vuc-noi-thanh-ha-noi-post1273884.vov

PV/VOV

Cảnh báo dông lốc sét Hà Nội Cảnh báo dông lốc sét

    Đọc tiếp

    Tu dem nay, mien Bac don mua keo dai hinh anh

    Từ đêm nay, miền Bắc đón mưa kéo dài

    3 giờ trước 06:55 8/3/2026

    0

    Ngày 8/3, miền Bắc nhiều mây, nhiệt độ giảm 2-3 độ so với hôm qua. Từ đêm nay, trời chuyển mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, từ ngày mai, không khí lạnh bắt đầu tràn xuống, nền nhiệt tiếp tục giảm.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý