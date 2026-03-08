Cảnh báo dông, lốc, sét và mưa lớn cục bộ tại khu vực nội thành Hà Nội

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo vùng mây đối lưu đang phát triển, gây mưa tại một số khu vực ngoại thành và có xu hướng lan vào nội thành Hà Nội trong những giờ tới.

Theo dõi từ ảnh vệ tinh, số liệu định vị dông sét và ra đa thời tiết, trong khoảng 3 giờ qua, một vùng mây đối lưu đang phát triển mạnh và gây mưa tại các khu vực Yên Xuân, Phú Cát và Hòa Lạc. Khối mây này hiện có xu hướng di chuyển và mở rộng về phía khu vực nội thành thành phố Hà Nội.

Ảnh từ vệ tinh. Ảnh: Trung tâm KTTV Quốc gia.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết trong những giờ tới, vùng mây đối lưu nói trên sẽ tiếp tục gây mưa tại các khu vực đã nêu, sau đó có khả năng lan sang các phường, xã khác trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Trong quá trình phát triển của mây dông, người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm có thể xảy ra như lốc, sét và gió giật mạnh.

Cơ quan chức năng cũng cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét và mưa đá ở mức cấp 1.