Điều tra nguyên nhân vụ đá lăn làm đứt gãy đường sắt qua đèo Hải Vân

  • Chủ nhật, 15/3/2026 21:32 (GMT+7)
Ngày 15/3, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết đang phối hợp các lực chức năng kiểm tra và xử lý sự cố đá lăn làm đứt gãy đường sắt tại khu vực đèo Hải Vân.

Lực lượng chức năng kiểm tra hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ đá tảng lăn làm đứt gãy đường sắt qua đèo Hải Vân. Ảnh: P.V

Như Báo và Phát thanh, truyền hình Đà Nẵng đưa tin, ngày 14/3, tại Km768+875 tuyến đường sắt Bắc - Nam, thuộc khu gian Hải Vân - Hải Vân Nam (địa phận thành phố Đà Nẵng) xảy ra vụ trật bánh đầu máy tàu hàng AH1.

Tại hiện trường, thanh ray phía bên phải hướng tàu chạy bị cong vẹo, đứt gãy, khiến tàu hỏa bị kẹt, không thể lưu thông, gây gián đoạn tuyến đường sắt qua đèo Hải Vân. Rất may vụ việc không gây thiệt hại về người.

Sau khi vụ việc xảy ra, Cục Cảnh sát giao thông chỉ đạo và cử lãnh đạo, cán bộ Phòng 6 trực tiếp đến hiện trường, phối hợp Công an thành phố Đà Nẵng và ngành đường sắt kiểm tra, xử lý.

Qua kiểm tra hiện trường, bước đầu, lực lượng chức năng xác định có đá từ taluy dương rơi xuống đường sắt. Các lực lượng chức năng phối hợp tổ chức chuyển tải hành khách trên các đoàn tàu từ ga Đà Nẵng đến ga Lăng Cô và ngược lại, khẩn trương khắc phục sự cố, sớm khôi phục thông tuyến và bảo đảm an toàn chạy tàu.

Trưa nay (15/3), Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân thành phố dựng lại hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ đá tảng lăn làm đứt gãy đường sắt qua đèo Hải Vân.

Tạm dừng chạy tàu qua đèo Hải Vân

Đá từ taluy đèo Hải Vân liên tiếp rơi xuống đường sắt làm hư hỏng ray và gây trật bánh đầu máy, buộc ngành đường sắt tạm dừng một số chuyến tàu.

Tạm dừng chạy tàu cung đường du lịch đẹp nhất Việt Nam

Tuyến tàu du lịch Huế - Đà Nẵng tạm ngừng hoạt động chiều 14/3 sau sự cố trật bánh tàu hàng tại khu gian Hải Vân - Hải Vân Nam.

Tàu chở hàng trật bánh trên đèo Hải Vân

Theo quan sát, thanh ray phía bên phải hướng tàu chạy bị cong vẹo, đứt gãy khiến tàu bị kẹt, không thể lưu thông.

Xuân Sơn/Báo Đà Nẵng

    Hơn 99% cử tri cả nước đã đi bầu

    Đến 19h ngày 15/3, thời gian bầu cử chính thức kết thúc, các hòm phiếu trên cả nước được niêm phong. Tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt hơn 99%, nhiều địa phương tiệm cận hoặc đạt mức 100%.

